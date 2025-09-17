قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
4 أيام في سبتمبر.. موعد الإجازات المتبقية في 2025
أنت تضر بلدك كثيرا.. ترامب يوبخ صحفيا أستراليا بسبب أسئلة عن أعماله
مصر محصنة بقواتها المسلحة.. أحمد موسى: غياب الجيش القوي جعل سوريا مستباحة
بيان عاجل من وزير التعليم للإعلان عن قرار جديد .. بعد قليل
أحمد موسى يُحذّر من موجات نزوح غير شرعية لأوروبا حال تهجير الفلسطينيين |فيديو
بإطلالة رياضية.. محمد سامي في أحدث ظهور له
أحمد موسى ينعى اللواء حسن السوهاجي ويشارك ذكرياته مع الراحل: «عالج كثيرًا من سجناء الإخوان»
تعليم بورسعيد: فلسفة نظام البكالوريا الجديد مُطبقة في الدول المتقدمة
عرض توأم المنوفية المتوفي بعد جرعة تطعيم على الطب الشرعي
استعدادات الأهلي لمواجهة سيراميكا في الدوري الممتاز.. شاهد
محافظات

جمال الدين: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعتز بشراكتها القائمة مع البنك الأوروبي

رئيس اقتصادية قناة السويس يستقبل وفد البنك الأوروبي EBRD لمناقشة أوجه التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك
محمد الغزاوى

استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، بمقر الهيئة بالعين السخنة, وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، برئاسة السيدة كيون هي كيم، المدير التنفيذي لمجوعة مصر وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلاندا بمجلس إدارة البنك، بحضور عدد من قيادات الهيئة, وذلك لمناقشة أوجه التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD في المجالات ذات الاهتمام المشترك واستعراض الجهود الجارية في مجالي الرقمنة والبنية التحتية.

 قدم وليد جمال الدين، عرضًا تقديميًّا عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وما تتضمنه من 4 مناطق صناعية و6 مواني بحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، مستعرضًا ما تحقق من إنجازات على صعيد البنية التحتية، وأعمال التطوير الجارية بالمناطق الصناعية والمواني التابعة، بما يجعلها منصة متكاملة للصناعة والخدمات اللوجستية. وأشار سيادته إلى أن الهيئة تستهدف توطين 21 قطاعًا صناعيًا وخدميًا، بما يعزز من مكانة المنطقة كوجهة مفضلة للاستثمار العالمي.

وأكد رئيس اقتصادية قناة السويس أن المنطقة الاقتصادية تمتلك مقومات تنافسية فريدة بفضل التكامل بين المواني والمناطق الصناعية، واتفاقيات التجارة الدولية التي تتيح النفاذ إلى أكثر من ملياري مستهلك حول العالم، فضلًا عن استفادتها من المشروعات القومية التي أنجزتها الدولة المصرية، إلى جانب توافر العمالة الفنية المدربة وتنوع مصادر الطاقة بمقابل تنافسي، مؤكدًا اعتزازه بالشراكة القائمة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD في مجال رقمنة الخدمات، ومشروعات البنية التحتية.

رئيس اقتصادية قناة السويس يستقبل وفد البنك الأوروبي EBRD لمناقشة أوجه التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك

من جانبهم، أعرب ممثلو وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD عن إعجابهم بالتطوير الهائل الذي تشهده الهيئة في البنية التحتية والمقومات اللوجستية التي تمتلكها المنطقة الاقتصادية خاصة في ميناء السخنة، مشيرين إلى أن هذا الميناء يمثل نقطة التقاء حيوية للحركة التجارية بين آسيا وإفريقيا وأوروبا، كما أكدوا على استمرار التعاون في مجال رقمنة خدمات الشباك الواحد للوصول الى المعدلات العالمية لتقديم الخدمات للمستثمرين وتحسين بيئة الأعمال داخل الهيئة.

وعقب اللقاء، قام الوفد بجولة ميدانية بميناء السخنة، لمتابعة أعمال التطوير الجارية، التي يشهدها الميناء، والتوسع الكبير في الأرصفة والساحات ذات الأنشطة المتنوعة، ما بين تداول الحاويات، وبضائع الصب الجاف والسائل، ودحرجة السيارات، والأرصفة السياحية؛ حيث تعمل الدولة المصرية على تطوير الميناء ليشمل مختلف أنواع الأنشطة الاقتصادية، وخدمة التجارة العالمية.

السويس البنك الأوروبي اقتصادية قناة السويس قناة السويس

البلوجر محمد المطعنى

أجرها 50 ألف جنيه في اليوم.. المطعني يكشف لـ "صدى البلد" كواليس أزمته مع سما المصري

وسط ترقب لقرار الفيدرالي.. سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 17 سبتمبر 2025

خلال أيام.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة

بدء التوقيت الشتوي

اضبط ساعتك.. موعد إلغاء التوقيت الصيفي 2025 وتطبيق الشتوي وتأخير 60 دقيقة

مشغولات ذهبية

بعد تحقيقها رقما تاريخيا.. مفاجأة بأسعار الذهب الآن في مصر

دولار امريكي

رسميا الآن.. تحرك سعر صرف الدولار بختام التعاملات

اجازة

4 أيام في سبتمبر.. ما موعد الإجازة الرسمية المقبلة للقطاع العام والخاص؟

بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي

في جيبك جاسوس.. حكاية تصريح لـ نتنياهو أثار قلق شركات المحمول

جانب من الورشة

ورشة لطارق الدسوقي عن دور الفن في تنمية الوعي لطالبات الأزهر بالإسكندرية

آثار الشهرة المبكرة

اكتئاب وتنمر.. عضو مرصد الأزهر تحذر من آثار الشهرة المبكرة لـ الأطفال

الصلاة

حكم قراءة الفاتحة دون الجهر بالبسملة في الصلاة.. الإفتاء توضح

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكوارع؟.. رقم 4 مفاجئة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكوارع؟
بعد ظهوره في الأسواق.. اعرف فوائد الرمان وعلاقته بأخطر الأمراض

الرمان
مشروب غير متوقع يعالج آلام الدورة الشهرية والبطن

الدورة الشهرية
طرق الوقاية من مرض إمام عاشور.. وهذه أهم الأعراض

إمام عاشور
المتهمين

جرعة بودر زائدة.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو فتاة التوك توك فاقدة الوعي

المتهمين

طرد نجلهم من العمل.. ضبط أسرة تعدت على مالك صيدلية في الشرقية

المتهم

ضبط المتهم بقيادة موتوسيكل عكس الاتجاه بالغربية| فيديو

المتهم

مشهد كوميدي.. القبض على المتهم بالسخرية من شرطة إحدى الدول

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

