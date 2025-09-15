محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

استقبل اللواء أ ح محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم، الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمكتبه بديوان عام المحافظة.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد الجمسي مدير امن بورسعيد ،والدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ ،ويأتي ذلك في إطار تعزيز أفاق التعاون المشترك بين المحافظة والأكاديمية.

ورحب محافظ بورسعيد برئيس الأكاديمية، مشيدًا بالدور الرائد الذي تضطلع به الأكاديمية في دعم العملية التعليمية وإعداد الكوادر المؤهلة في مختلف المجالات بما يواكب احتياجات سوق العمل ويواكب التطورات التكنولوجية الحديثة.

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون في مجالات التدريب والتأهيل وتنمية الموارد البشرية في ضوء توجه الدولة نحو تطوير المنظومة التعليمية والاستفادة من الخبرات الأكاديمية المتقدمة.

ومن جانبه، أعرب الدكتور إسماعيل عبد الغفار عن سعادته بزيارة بورسعيد مؤكدا حرص الأكاديمية على توطيد التعاون مع المحافظة بما يسهم في خدمة جهود التنمية المستدامة، ودعم مسيرة التعليم والتدريب المتميز.