ضبط كميات كبيرة من الأسماك المجمدة الفاسدة داخل ثلاجة بسوق بورسعيد

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد حملاتها التموينية، وذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء مُحب حبشى محافظ بورسعيد، وتحت إشراف محمد حلمى مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، في إطار جهود المحافظة لضبط السوق وحماية حقوق المواطنين، ومنع تداول السلع الفاسدة أو منتهية الصلاحية التي تهدد صحة المواطنين.

وقادت الرقابة التموينية ببورسعيد حملة موسعة على مخازن الأسماك بقيادة: أحمد العربي – مدير الإدارة المركزية، محمد السحراوي – رئيس الرقابة المركزية بالتعاون والإشتراك مع إدارة الحوكمة والمراجعة بالمحافظة و مكتب مراقبة الأغذية بالمدينة و الطب البيطري

تموين بورسعيد يواصل حملات ضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع

وأسفرت الحملة عن ضبط كميات كبيرة من الأسماك المجمدة الفاسدة داخل ثلاجة بسوق السمك الجديد، حيث تبين أن الكمية المضبوطة بدون أي بيانات أو فواتير تدل على مصدرها أو صلاحيتها، مما يعد مخالفة جسيمة تهدد سلامة المستهلك، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة فورًا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المسئولين عن المخزن.

وتؤكد مديرية التموين أن هذه الحملات مستمرة بشكل يومي لضمان وصول غذاء آمن وصحي للمواطنين، كما تشدد على أن التعامل مع أي منتجات فاسدة أو مجهولة المصدر سيقابل بردع قانوني صارم قد يصل إلى الغلق الإداري والمساءلة الجنائية