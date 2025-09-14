قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر وباكستان تبحثان تعزيز التعاون وتعلنان التضامن مع قطر في مواجهة العدوان الإسرائيلي
كامل الوزير والسفيرة الأمريكية يبحثان تعزيز الاستثمارات في قطاع النقل البحري
ناجي الشهابي لـ«صدى البلد»: دُعيت لتشكيل الائتلاف الوطني الحر لتحقيق ممارسة انتخابية ديمقراطية.. ورؤساء أحزاب وشخصيات عامة ومفاجآت في قائمتنا لخوض انتخابات مجلس النواب
كامل الوزير يستقبل السفيرة الأمريكية بالقاهرة في جولة بميناء الإسكندرية
حزن على السوشيال ميديا بعد وفاة الطفل عساف بن تركي
3.6 مليار دولار.. الرئيس السيسي يستقبل قيادات شركات سكاتك وصنجرو لتعزيز الاستثمارات في الطاقة الخضراء
الزراعة: المعارض الكبرى بيئة خصبة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص عمل للشباب
زلزال بقوة 4.9 ريختر يضرب سواحل إندونيسيا دون تسجيل خسائر
مظهر شاهين: الأب اللي عنده بنت وحيدة يورثها الشقة لتفادي المشاكل بعد وفاته
دعاء دخول الأبناء المدارس.. اغتنمه ليوفقهم الله فى دراستهم
الرئيس السيسي يستقبل رئيسي شركتي "سكاتك" و"صنجرو" لبحث توطين صناعات الطاقة الخضراء
وزير الكهرباء يتابع مشروعات توطين صناعة بطاريات أيون الليثيوم والخلايا الكهروضوئية
محافظات

ضبط كميات كبيرة من الأسماك المجمدة الفاسدة داخل ثلاجة بسوق بورسعيد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد الغزاوى

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد حملاتها التموينية،  وذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء مُحب حبشى محافظ بورسعيد، وتحت إشراف محمد حلمى مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، في إطار جهود المحافظة لضبط السوق وحماية حقوق المواطنين، ومنع تداول السلع الفاسدة أو منتهية الصلاحية التي تهدد صحة المواطنين.

وقادت الرقابة التموينية ببورسعيد حملة موسعة على مخازن الأسماك بقيادة: أحمد العربي – مدير الإدارة المركزية، محمد السحراوي – رئيس الرقابة المركزية بالتعاون  والإشتراك مع إدارة الحوكمة والمراجعة بالمحافظة و مكتب مراقبة الأغذية بالمدينة و الطب البيطري

تموين بورسعيد يواصل حملات ضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع

وأسفرت الحملة عن ضبط كميات كبيرة من الأسماك المجمدة الفاسدة داخل ثلاجة بسوق السمك الجديد، حيث تبين أن الكمية المضبوطة بدون أي بيانات أو فواتير تدل على مصدرها أو صلاحيتها، مما يعد مخالفة جسيمة تهدد سلامة المستهلك، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة فورًا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المسئولين عن المخزن.

وتؤكد  مديرية التموين أن هذه الحملات مستمرة بشكل يومي لضمان وصول غذاء آمن وصحي للمواطنين، كما تشدد على أن التعامل مع أي منتجات فاسدة أو مجهولة المصدر سيقابل بردع قانوني صارم قد يصل إلى الغلق الإداري والمساءلة الجنائية

بورسعيد التموين والتجارة الداخلية تموين بورسعيد محافظ بورسعيد

