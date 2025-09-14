بعد الهزيمة من الزمالك.. المصري يبدأ الاستعداد لمواجهة غزل المحلة

يبدأ الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مساء اليوم الأحد بالقاهرة تدريباته استعدادًا لمباراته بالجولة السابعة من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق غزل المحلة والمقرر إقامتها في الثامنة مساء الأربعاء المقبل على ستاد السويس الجديد.

ويأتي قرار إقامة التدريبات بالقاهرة نظرا لانشغال ملعب الأكاديمية البحرية ببورفؤاد في استقبال العديد من الفعاليات الخاصة بالأكاديمية خلال الفترة الحالية.



مواجهة غزل المحلة

كان المصري قد خاض مساء السبت مباراته بالجولة السادسة من الدوري أمام نظيره فريق الزمالك وهي المباراة التي انتهت بفوز الاخير بثلاثية نظيفة.