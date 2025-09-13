الكوكي: لنا ركلة جزاء واضحة وليس من العدل تحميل لاعب بعينه أسباب الهزيمة

اعترف الكابتن نبيل الكوكى المدير الفني للنادي المصري، بأن شخصية المصرى كانت غائبة اليوم و نعتذر للجماهير.

وقال المدير الفني للنادى المصري لنا ركلة جزاء واضحة ، ليس من العدل تحميل لاعب بعينه أسباب الهزيمة اليوم و لكن كلنا نتحمل مسؤولية الهزيمة.

وشدد الكوكي على اعتذاره لجماهير المصري وإن شاء الله نعوض فى قادم المواعيد.

وعن عدم مشاركة الدوليين، قال الكوكي: فضلنا إراحة اللاعبين الدوليين بسبب عدم إرهاقهم.

وارجع المدير الفني للنادى المصري الهزيمة و سوء الأداء انه ربما تسبب وجود الفريق على قمة الدورى فى حالة من الثقة الزائدة و عدم التركيز.

وقال الكوكي: “كنا مشدودين الشوط الثانى بسبب ما تعرض له الفريق من أخطاء تحكيمية”.

وأضاف: “حاولنا من التبديلات تعديل شكل الفريق و لكن حصلنا على بعض الفرص لم يكن لها شكل هجومي قومي”.