تكريم خبير المكياج السينمائي محمد عشوب في مهرجان بورسعيد الدولي

يكرّم مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي، برئاسة الناقد السينمائي أحمد عسر، وبرئاسة شرفية للمنتج هشام سليمان ،خبير المكياج السينمائي المصري العالمي القدير الدكتور محمد عشوب، تقديرًا لمساهماته البارزة في إثراء فن المكياج السينمائي محليًا ودوليًا، وذلك خلال فعاليات الدورة الأولى من المهرجان، دورة النجم محمود ياسين، والمقرر إقامتها خلال الفترة من ١٨ حتى ٢٢ سبتمبر المقبل.

يُعد الدكتور محمد عشوب أحد رواد فن المكياج في العالم العربي، حيث شارك في أكثر من 250 عملًا سينمائيًا وتلفزيونيًا، وتعاون مع نخبة من أبرز المخرجين والنجوم في مصر والعالم. كما عُرف بكونه الماكير الخاص لعدد من الرؤساء والملوك والزعماء العرب، ما يعكس مكانته المهنية الرفيعة وثقة الشخصيات الكبرى في مهاراته الفنية الفريدة.

شارك عشوب في عدد من الإنتاجات العالمية التي تم تصويرها داخل مصر وخارجها، من بينها: "عمر المختار"، "كليوباترا"، "الخرطوم"، "الرسالة"، و"الإنجيل"، بالإضافة إلى أعمال إيطالية وفرنسية وإنجليزية وأمريكية.

أما في السينما المصرية، فقد أبدع في أعمال خالدة منها: "أبناء الصمت"، "الباطنية"، "الأمبراطور"، "أيام السادات"، "البيه البواب"، "المشبوه"، "الهروب"، "زوجة رجل مهم"، "ضد الحكومة"، "وكالة البلح"، "ليلة البيبي دول"، "المسافر" (بطولة عمر الشريف)، وغيرها من الأفلام التي تركت أثرًا بالغًا في ذاكرة الجمهور.

كما خاض تجربة الإنتاج في عدة أعمال، منها: "قدر امرأة"، "ليه يا دنيا"، و"حينما يسبح الحب" (إنتاج مشترك مع إندونيسيا)، إلى جانب المسلسل العربي العالمي "ليلة السقوط"، وهو إنتاج مشترك مع صديقه المنتج السينمائي العراقي قيس الرضواني ، ويُعد من أقوى وأخطر الأعمال الدرامية التي تناولت إجرام تنظيم داعش في إقليم كردستان، ويشارك في بطولته نخبة من أبرز نجوم العالم العربي، ومن المقرر عرضه قريبًا في مصر.

وفي مجال الدراما، قدّم عشوب أعمالًا متميزة منها: "دموع صاحبة الجلالة"، "الأرض الطيبة"، "التوأم"، "ذات"، "بدون ذكر أسماء"، "صديق العمر"، "الجماعة 2"، "الضاهر"، "من أطلق الرصاص على هند علام"، وغيرها.

إلى جانب ذلك، يشغل الدكتور محمد عشوب رئاسة الجمعية المصرية الأفروآسيوية للفنون والثقافة والآداب، كما يُدرّس مادة التنكر منذ أكثر من عشر سنوات في أكاديمية الشرطة، ومدرسة المخابرات الحربية المصرية، والمعهد العالي للسينما، ومعهد الفنون المسرحية، ويُعد من أبرز المدربين في هذا المجال في مصر والسعودية.

يأتي هذا التكريم ليؤكد على الدور الكبير الذي لعبه الدكتور محمد عشوب في النهوض بفن المكياج السينمائي، وعلى عطائه الفني الممتد الذي شكّل جزءًا أصيلًا من تاريخ السينما المصرية والعربية.

والجدير بالذكر أن مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي يُقام برعاية اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، ونقابة المهن السينمائية برئاسة الأستاذ مسعد فودة.