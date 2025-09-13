تشكيل المصري أمام الزمالك بالدوري

اعلن الجهاز الفني للنادى المصري بقيادة نبيل الكوكي تشكيل المصري لمباراة الزمالك و المقرر إقامتها اليوم باستاد برج العرب

وضم تشكيل المصري عصام ثروت لحراسة المرمى و كريم العراقي ، باهر المحمدي ، محمد هاشم ، عمرو سعداوي لخط الظهر اما محمد مخلوف ، محمود حمادة كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط و عبد الرحيم دغموم ، أحمد علي عامر ، منذر طمين كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن

وضمت قائمة بدلاء المصري محمود حمدي ، أحمد عيد ، أحمد منصور ، خالد صبحي ، حسن علي ، بونور موجيشا ، أحمد القرموطي ، حسين فيصل ، عمر الساعي