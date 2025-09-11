محافظ بورسعيد يجدد الثقة في ممدوح التابعي مديرًا عامًا لمكتبة مصر العامة

أصدر اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، قرارًا بتجديد الثقة في ممدوح التابعي مديرًا عامًا لمكتبة مصر العامة ببورسعيد.

ويُعد «التابعي» من الكوادر بمحافظة بورسعيد الثقافية البارزة في منظومة مكتبات مصر العامة، حيث يشهد له بالكفاءة والخبرة الواسعة في مجال المكتبات والمعلومات.

كما يمتلك رصيدًا مميزًا من المؤهلات العلمية، من بينها دراسات عليا متخصصة، ودورات متقدمة في إدارة الأنشطة الثقافية من الكلية الملكية لعلوم المكتبات بالدنمارك، إضافة إلى برامج تدريبية في التحول الرقمي للمعلومات بالولايات المتحدة الأمريكية.

وساهم التابعي، خلال فترة عمله في تقديم جهود بارزة لخدمة المجتمع المحلي، من خلال تطوير الأنشطة الثقافية والفنية بالمكتبة، بجانب كفاءته الإدارية والفنية التي انعكست في رفع مستوى الخدمات المقدمة للجمهور.

ويأتي قرار تجديد الثقة في ممدوح التابعي استكمالًا لمسيرة النجاح والتطوير بمكتبة مصر العامة، بما يضمن استمرار تقديم أفضل الخدمات الثقافية الحديثة للمواطنين في محافظة بورسعيد.