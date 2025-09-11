قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ بورسعيد يجدد الثقة في ممدوح التابعي مديرًا عامًا لمكتبة مصر العامة

محافظ بورسعيد يجدد الثقة في ممدوح التابعي مديرًا عامًا لمكتبة مصر العامة
محافظ بورسعيد يجدد الثقة في ممدوح التابعي مديرًا عامًا لمكتبة مصر العامة
محمد الغزاوى

أصدر اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، قرارًا بتجديد الثقة في ممدوح التابعي مديرًا عامًا لمكتبة مصر العامة ببورسعيد.

ويُعد «التابعي» من الكوادر بمحافظة بورسعيد الثقافية البارزة في منظومة مكتبات مصر العامة، حيث يشهد له بالكفاءة والخبرة الواسعة في مجال المكتبات والمعلومات.

كما يمتلك رصيدًا مميزًا من المؤهلات العلمية، من بينها دراسات عليا متخصصة، ودورات متقدمة في إدارة الأنشطة الثقافية من الكلية الملكية لعلوم المكتبات بالدنمارك، إضافة إلى برامج تدريبية في التحول الرقمي للمعلومات بالولايات المتحدة الأمريكية.

محافظ بورسعيد يجدد الثقة في ممدوح التابعي مديرًا عامًا لمكتبة مصر العامة

وساهم التابعي، خلال فترة عمله في تقديم جهود بارزة لخدمة المجتمع المحلي، من خلال تطوير الأنشطة الثقافية والفنية بالمكتبة، بجانب كفاءته الإدارية والفنية التي انعكست في رفع مستوى الخدمات المقدمة للجمهور.

ويأتي قرار تجديد الثقة في ممدوح التابعي استكمالًا لمسيرة النجاح والتطوير بمكتبة مصر العامة، بما يضمن استمرار تقديم أفضل الخدمات الثقافية الحديثة للمواطنين في محافظة بورسعيد.

بورسعيد محافظة بورسعيد مكتبة مصر محافظ بورسعيد

محافظ الشرقية يسلم 20 كرسياً متحركاً و100 طرف صناعي للمستحقين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

دورة تدريبية بعنوان " منتجات عسل النحل وقيمتها الطبية والعلاجية " بزراعة الشرقية

رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الختامية لتدريب النجم الساطع

رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الختامية لتدريب النجم الساطع

