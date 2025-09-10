قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدردير يفتح النار علي حسام حسن والسبب مصطفى محمد
تفاصيل الحالة المرورية بشوارع القاهرة والجيزة
الخارجية الإيرانية: طهران تقدر الدور المصري بشأن برنامجنا النووي
نائب وزير الصحة يتفقد مشروع تطوير مستشفيي أبنوب المركزي والمبرة للتأمين الصحي بأسيوط
تباطؤ التضخم السنوي في مصر إلى 12% في أغسطس من 13.9% في يوليو
ارتفاع معدل التضخم الشهري 0.2% لشهر أغسطس 2025
أسعار مواد البناء في الأسواق اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025
فيزا المشتريات محرمة شرعا في هذه الحالة.. دار الإفتاء تكشف
الطائرة الأولى من صفقة مصر للطيران الجديدة مع إيرباص تظهر بفرنسا.. شاهد
إسرائيل تتحدى واشنطن وتبرر اغتيال قادة حماس في الدوحة أمام مجلس الأمن
الغارة الإسرائيلية على الدوحة.. تحول خطير في قواعد الاشتباك يهدد الوساطة القطرية واستقرار المنطقة
مصطفى الفقي: إسرائيل تتجنب مواجهة مصر.. والقاهرة قوة عاقلة في محيط مضطرب
رئيس جامعة بورسعيد: مشروعات إنشاء كليتي الآداب والحقوق نقلة نوعية للجامعة

محمد الغزاوى

تفقد الأستاذ الدكتور شريف يوسف صالح رئيس جامعة بورسعيد ميدانيا  الأعمال الجارية بمشروع إنشاء كليتي الآداب والحقوق بحرم كلية التربية الرياضية ببورفؤاد، للوقوف على الموقف التنفيذي والاطمئنان على معدلات الإنجاز.
 

جاء ذلك في إطار حرص قيادة جامعة بورسعيد على المتابعة المستمرة للمشروعات الإنشائية الجديدة

واستمع رئيس الجامعة إلى شرح تفصيلي من مدير المشروع حول مراحل التنفيذ المختلفة وما تحقق من نسب إنجاز، موجهاً بضرورة الاستفادة القصوى من الفراغات المعمارية وتحقيق التكامل مع عناصر الهوية البصرية للجامعة وفق أعلى معايير الجودة.
 

و كلف رئيس جامعة بورسعيد مسؤولى الهوية البصرية بالجامعة وفريق عملها بتوحيد التصميمات الداخلية والخارجية للكليات الجديدة، وإعداد تصور شامل للتصميم الداخلي واللاندسكيب، مع إمكانية طرحها في صورة مسابقات معمارية بين طلاب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة بما يعزز الإبداع والمنافسة.
وخلال الجولة والتى رافقه فيها فريق اللجنة الهندسية بالجامعة، شدد رئيس الجامعة على سرعة الانتهاء من تجهيز المدرجات والقاعات الدراسية بأحدث الوسائل التعليمية لتوفير بيئة دراسية متميزة تخدم أبناء الجامعة.

و أشاد رئيس جامعة بورسعيد في ختام الزيارة بجودة الأعمال المنفذة، موجهاً الشكر للقائمين على التنفيذ والإشراف، مؤكداً أن الجامعة تسابق الزمن للانتهاء من تلك المشروعات الحيوية، التي تمثل قيمة مضافة كبرى ونقلة حضارية غير مسبوقة لخدمة العملية التعليمية وطلاب الجامعة.

مشغولات ذهبية

بسبب التحرّك العالمي.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10-9-2025

منتخب مصر

منتخب مصر يقترب من المونديال.. سيناريوهات التأهل بعد التعادل مع بوركينا فاسو

الرئيس عبدالفتاح السيسي

مصر والرئيس السيسي كلمة السر.. لقاء ثلاثي بالقاهرة يتوج اتفاقاً بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية

محمد صلاح

ليفربول يرسل طائرة خاصة لإعادة محمد صلاح من بوركينافاسو

iPhone 17

الأسعار الكاملة لمنتجات آبل الجديدة.. إليك التكلفة بالدولار وما يعادلها بالجنيه المصري

دولار امريكي

عقب تراجعه .. سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

الراحل أحمد الدجوي وشقيقه عمرو

أدلة جديدة تقلب القضية| عمرو الدجوي يثير الجدل: شقيقي «أحمد» قتـ..ـل باحترافية ولم ينتـ.ـحر

إصابة عمر مرموش مع منتخب مصر

مانشستر سيتي يعلق علي إصابة عمر مرموش مع منتخب مصر أمام بوركينا فاسو

فاروق جعفر

اقعد دكة.. فاروق جعفر يكشف كواليس مشادته مع نجله سيف عقب مباراة وادي دجلة

منتخب مصر

بعد تعادل منتخب مصر أمام بوركينافاسو.. إعلامي يطرح سؤالا مثير للجماهير

وزير الرياضة يستقبل بعثة منتخب مصر

وزير الرياضة يستقبل بعثة منتخب مصر بعد وصولها من بوركينا فاسو

أسرار الطعم اللذيذ.. طريقة عمل الكشري

10 إشارات واضحة تدل أن خاطبك "يلعب بمشاعرك" وليس جادًا في الزواج

بفستان أسود.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام |شاهد

أضرار القهوة على الريق .. مخاطر صحية قد لا تعرفها

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

