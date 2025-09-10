تفقد الأستاذ الدكتور شريف يوسف صالح رئيس جامعة بورسعيد ميدانيا الأعمال الجارية بمشروع إنشاء كليتي الآداب والحقوق بحرم كلية التربية الرياضية ببورفؤاد، للوقوف على الموقف التنفيذي والاطمئنان على معدلات الإنجاز.



جاء ذلك في إطار حرص قيادة جامعة بورسعيد على المتابعة المستمرة للمشروعات الإنشائية الجديدة

واستمع رئيس الجامعة إلى شرح تفصيلي من مدير المشروع حول مراحل التنفيذ المختلفة وما تحقق من نسب إنجاز، موجهاً بضرورة الاستفادة القصوى من الفراغات المعمارية وتحقيق التكامل مع عناصر الهوية البصرية للجامعة وفق أعلى معايير الجودة.



رئيس جامعة بورسعيد: مشروعات إنشاء كليتي الآداب والحقوق نقلة نوعية للجامعة

و كلف رئيس جامعة بورسعيد مسؤولى الهوية البصرية بالجامعة وفريق عملها بتوحيد التصميمات الداخلية والخارجية للكليات الجديدة، وإعداد تصور شامل للتصميم الداخلي واللاندسكيب، مع إمكانية طرحها في صورة مسابقات معمارية بين طلاب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة بما يعزز الإبداع والمنافسة.

وخلال الجولة والتى رافقه فيها فريق اللجنة الهندسية بالجامعة، شدد رئيس الجامعة على سرعة الانتهاء من تجهيز المدرجات والقاعات الدراسية بأحدث الوسائل التعليمية لتوفير بيئة دراسية متميزة تخدم أبناء الجامعة.



و أشاد رئيس جامعة بورسعيد في ختام الزيارة بجودة الأعمال المنفذة، موجهاً الشكر للقائمين على التنفيذ والإشراف، مؤكداً أن الجامعة تسابق الزمن للانتهاء من تلك المشروعات الحيوية، التي تمثل قيمة مضافة كبرى ونقلة حضارية غير مسبوقة لخدمة العملية التعليمية وطلاب الجامعة.