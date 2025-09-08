وفاءً بالوعد.. محافظة بورسعيد توفر " كابينة سمعيات " بمستشفى الحياة ببورفؤاد

أعلنت محافظة بورسعيد عن شراء كابينة سمعيات المخصصة لمرضى ضعف السمع، من خلال الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة ببورسعيد، ليكون إضافة جديدة للمنظومة الطبية بمستشفى الحياة ببورفؤاد في إطار الجهود المتواصلة لدعم القطاع الصحي وتلبية احتياجات المواطنين.

ويأتي توفير الجهاز الطبي وفاءً بوعد اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، واستجابة عاجلة لمطالب المرضى وذويهم، بما يسهم في تحسين مستوى التشخيص والعلاج لمرضى ضعف السمع داخل المحافظة.

ويُعَد جهاز كابينة السمعيات من الأجهزة الطبية المتخصصة ذات الأهمية الكبيرة لمرضى ضعف السمع، حيث يساهم في تشخيص درجات السمع بدقة عالية، وتحديد نوع ودرجة الإعاقة السمعية، ووضع خطط علاجية وتأهيلية مناسبة، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين جودة حياة المرضى ودعم اندماجهم في المجتمع.

وفي هذا السياق، أكد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد أن: "حرصنا على شراء الجهاز وتوفيره بمستشفى الحياة ببورفؤاد انطلاقًا من التزامنا بالارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتنفيذ ما وعدنا به من دعم المستشفيات بأحدث الأجهزة الطبية."

وأضاف المحافظ: "هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لتطوير المنظومة الطبية بالمحافظة، بما يتماشى مع جهود الدولة في دعم القطاع الصحي، مؤكدًا أن صحة المواطن البورسعيدي على رأس أولويات العمل التنفيذي."

وقامت الأطقم الفنية المختصة بالتوجه إلى مستشفى الحياة ببورفؤاد لمعاينة الموقع المخصص للجهاز، استعدادًا لبدء أعمال التركيب والتشغيل خلال الفترة المقبلة، بما يضمن سرعة دخوله الخدمة في أقرب وقت

وتوجه محافظ بورسعيد بالشكر إلى الأطقم الطبية والفنية، مثمنًا جهودهم في تجهيز الموقع وتهيئته تمهيدًا لتشغيل الجهاز في أقرب وقت ممكن، مؤكدٱ على استمرار المتابعة الميدانية لكافة المستشفيات والمنشآت الصحية ببورسعيد، لتوفير أفضل رعاية طبية تليق بأبناء المحافظة.