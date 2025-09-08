قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزراء خارجية اللجنة العربية الإسلامية: نرفض التصريحات الإسرائيلية بشأن التهجير
عمر فرج وشقيقه في قبضة الأمن.. فيديوهات خادشة تضعهما خلف القضبان
ننشر أقوال ضابط الرقابة الإدارية في ضبط مدير جمارك حقق 17 مليون جنيه كسبا غير مشروع
حكم المصافحة بين المصلين بعد الصلاة .. دار الإفتاء تجيب
الرئيس السيسي يؤكد أهمية التعاون والتنسيق المصري الأمريكي لاحتواء التصعيد الإقليمي
الاحتلال يتلقى الضربات.. اختراق مسيرة حوثية الأجواء جنوب إسرائيل بالتزامن مع الهجوم الفدائي بالقدس المحتلة
بعد إعلان الأمم المتحدة عن مجاعة غزة | خبير: حصار خانق وظروف معيشية مأساوية
أسعار الذهب اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025
الرئيس السيسي: مصر مستمرة في جهودها لتحقيق التهدئة وخفض التوتر بالمنطقة
سقوط 4 جنود احتلال..و67 شهيـــدًا في 24 ساعة وتهديد بقصف ليس له مثيل على غزة
كيفية حجز قطعة أرض بمشروع مسكن
مفتي الجمهورية يستقبل نظيره الشيشاني لبحث آفاق التعاون المشترك
محافظات

وفاءً بالوعد.. محافظة بورسعيد توفر " كابينة سمعيات " بمستشفى الحياة ببورفؤاد

محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد
محمد الغزاوى

 أعلنت  محافظة بورسعيد عن شراء  كابينة سمعيات المخصصة لمرضى ضعف السمع، من خلال الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة ببورسعيد،  ليكون إضافة جديدة للمنظومة الطبية بمستشفى الحياة ببورفؤاد في إطار الجهود المتواصلة لدعم القطاع الصحي وتلبية احتياجات المواطنين.

ويأتي توفير الجهاز الطبي وفاءً بوعد اللواء أركان حرب  محب حبشي محافظ بورسعيد، واستجابة عاجلة لمطالب المرضى وذويهم، بما يسهم في تحسين مستوى التشخيص والعلاج لمرضى ضعف السمع داخل المحافظة.

محافظ بورسعيد : هذه الخطوة تأتي استجابة عاجلة لمطالب المرضى وذويهم بما يسهم في تحسين مستوى التشخيص والعلاج لمرضى ضعف السمع داخل المحافظة

ويُعَد جهاز كابينة السمعيات من الأجهزة الطبية المتخصصة ذات الأهمية الكبيرة لمرضى ضعف السمع، حيث يساهم في تشخيص درجات السمع بدقة عالية، وتحديد نوع ودرجة الإعاقة السمعية، ووضع خطط علاجية وتأهيلية مناسبة، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين جودة حياة المرضى ودعم اندماجهم في المجتمع.

وفي هذا السياق، أكد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد أن: "حرصنا على شراء الجهاز وتوفيره بمستشفى الحياة ببورفؤاد انطلاقًا من التزامنا بالارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتنفيذ ما وعدنا به من دعم المستشفيات بأحدث الأجهزة الطبية."

وأضاف المحافظ: "هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لتطوير المنظومة الطبية بالمحافظة، بما يتماشى مع جهود الدولة في دعم القطاع الصحي، مؤكدًا أن صحة المواطن البورسعيدي على رأس أولويات العمل التنفيذي."

وقامت الأطقم الفنية المختصة بالتوجه إلى مستشفى الحياة ببورفؤاد لمعاينة الموقع المخصص للجهاز، استعدادًا لبدء أعمال التركيب والتشغيل خلال الفترة المقبلة، بما يضمن سرعة دخوله الخدمة في أقرب وقت

وتوجه محافظ بورسعيد بالشكر إلى الأطقم الطبية والفنية، مثمنًا جهودهم في تجهيز الموقع وتهيئته تمهيدًا لتشغيل الجهاز في أقرب وقت ممكن، مؤكدٱ على استمرار المتابعة الميدانية لكافة المستشفيات والمنشآت الصحية ببورسعيد، لتوفير أفضل رعاية طبية تليق بأبناء المحافظة.

بورسعيد محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد بورفؤاد

