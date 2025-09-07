حبشي: يطمئن على مصابي حادث طريق بورسعيد الدولي الساحلي| صور

تفقد اللواء أ ح محب حبشي، محافظ بورسعيد، صباح اليوم، مستشفى الزهور التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل لمتابعة سير وانتظام العمل داخل المستشفى والاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.رافقه خلال الجولة الدكتور أحمد حسن مدير عام فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، والدكتور محمد محسن مدير مستشفى الزهور، واللواء أيمن صبحي رئيس حي الزهور.

انتظام العمل والخدمات الطبية بمستشفى الزهور

وخلال جولته داخل المستشفى اطمأن محافظ بورسعيد على حالة مصابي حادث السير الذي وقع على الطريق الدولي الساحلي بورسعيد – دمياط، موجها بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم، مع متابعة دقيقة لحالتهم الصحية متمنيا الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وتفقد محافظ بورسعيد عددا من أقسام المستشفى لمراجعة كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والمنتفعين بالمنظومة، مثمنا جهود الأطقم الطبية والتمريض في سرعة الاستجابة وتقديم الرعاية الكاملة للمرضى.