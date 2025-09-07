وزير الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد يتفقدان المشروع القومي للموهبة الحركية ببورسعيد

تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، المشروع القومي للموهبة الحركية ببورسعيد.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن المشروع الذي تنفذه الوزارة يهدف إلى تعليم واكساب الأطفال في سن مبكرة المهارات الحركية الأساسية، والتي سيعتمدون عليها في المستقبل في أغلب الرياضات، وذلك تمهيدا للكشف عنهم وانضمامهم للمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي.

وأوضح أن المشروع مقسم إلى مرحلتين، الأولى هي تعليم المهارات الأساسية لأغلب الرياضات، فيما تأتي المرحلة الثانية وهي تهتم بتأسيس اللاعبين في عدد من الرياضات مثل: "العاب القوي، المصارعة، الجودو، التايكوندو، تنس الطاولة، السلاح".

جدير بالذكر أنه قد بلغ أعداد المشاركين في المشروع القومي للموهبة الحركية حتي الآن 3444 لاعبا ولاعبة من مختلف محافظات الجمهورية.

كما تفقد الوزير والمحافظ بطولة المنطقة الصيفية للسباحة، كما قاما بتكريم الفائزين في مسابقة 100 متر.

