بتكلفة 580 ألف جنيه.. رصف وتوسعة الطريق بشارعي بورسعيد والمحكمة بأبوقرقاص

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم، أعمال رصف وتوسعة الطريق بشارعي بورسعيد ومنزل المحكمة بمدينة أبوقرقاص، والتي تنفذها وحدة الرصف بالمحافظة بتكلفة إجمالية قدرها 580 ألف جنيه، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2024 لرفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية وتحسين حركة المرور وتسهيل تنقل المواطنين.

وتابع المحافظ ميدانياً نسب تنفيذ الاعمال، مستمعاً إلى شرح من المهندس مصطفى الشريف مدير وحدة الرصف بالمحافظة ، أوضح خلاله أن الاعمال شملت رصف شارع بورسعيد بطول 85 مترًا وعرض 12 مترًا، وتوسعة ورفع كفاءة منطقة المحكمة بطول 50 مترًا وبمتوسط عرض 10 أمتار، حيث قامت الوحدة المحلية برفع كافة الاشغالات والتعديات على حرم الطريق العام وكذلك رد الشيء لأصله، فيما نفذت مديرية الطرق أعمال الرصف النهائية.

وأكد محافظ المنيا حرصه على المتابعة المستمرة لنتائج أعمال رصف الطرق ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية وتسوية جميع الطرق غير الممهدة لتيسير الحركة المرورية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمساهمة تحسين البنية التحتية بقطاع الطرق والكباري.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندسة هبة حافظ، مدير مديرية الطرق والنقل، والمهندس مصطفى الشريف، مدير وحدة الرصف بالمحافظة، وهشام الضوي، رئيس مركز أبوقرقاص.