وكيل تعليم بورسعيد وعميد كلية التربية يشهدان انطلاق تدريبات المعلمين

شهد طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد و الدكتورة ريحاب عبد العزيز عميد كلية التربية انطلاق فعاليات مصفوفة التدريبات لقسم الصحة النفسية وذلك بقاعة سامى خضير بمقر كلية التربية جامعة بورسعيد.



واقيمت الفاعليات تحت رعاية اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد والاستاذ الدكتور شريف صالح رئيس جامعة بورسعيد

حضر اطلاق الفاعليات الدكتور عمرو رفعت رئيس قسم الصحة النفسية و الدكتورة نجلاء حواس وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب و الدكتورة جيهان البسيونى وكيل الكلية للدراسات العليا والدكتورة دعاء البدوي مدير مدير إدارة التدريب والأستاذ رائد شاهين مدير المكتب الفني لمدير المديرية وجمع كريم من المعلمين والأخصائيين.

وأعرب الغرباوي خلال كلمته للحضور عن سعادته بانطلاق البرنامج التدريبي الذى يتسق مع استراتيجية بناء الإنسان المصرى التى أطلقها فخامة السيد رئيس الجمهورية منذ عام ٢٠١٨ وفى إطار خطة الوزارة لبناء شخصية سوية تمتلك المهارات وتحقق التكامل وتدعم التواصل بين وزارتى التربية والتعليم ووزارة التعليم العالى مثمنا جهود عميد كلية التربية وجميع العاملين بها لدعم أى فعاليات تخدم العملية التعليمية بمحافظة بورسعيد.

وأشار مدير المديرية أن التدريب هو تنفيذ لمقترح من الأستاذ الدكتور عمرو رفعت رئيس قسم الصحة النفسية بكلية التربية ويستهدف المعلمين والأخصائيين والقيادات التربوية ومدراء المدارس والوكلاء والإداريين ويستمر من اليوم الأحد ٧ سبتمبر حتى الخميس ١٨ سبتمبر الجاري بقاعتى سامى خضير بكلية التربية ومسرح مدرسة الشهيد محمد عبد الرحمن حمد الله الإعدادية بنات.

ومن جانبها أعربت الأستاذة الدكتورة ريحاب عبد العزيز عميد كلية التربية عن فخرها بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ببورسعيد مشيرة إلى أن كلية التربية ومديرية التربية والتعليم بينهم العديد من بروتوكولات التعاون المشترك والتى تخدم استراتيجيات الدولة المصرية للنهوض بالمنظومة التعليمية ككل.