واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد حملاتها التموينية، وذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء أ ح مُحب حبشى محافظ بورسعيد، وتحت إشراف محمد حلمى مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة.

وذلك في إطار جهود المحافظة لضبط السوق وحماية حقوق المواطنين، ومنع تداول السلع الفاسدة أو منتهية الصلاحية التي تهدد صحة المواطنين.

تموين بورسعيد يواصل حملاته المكثفة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع

و في حملة مكبرة على مخابز المحافظة للتأكد من مستوى جوده رغيف الخبز المقدم للمواطنين، شنت إدارة تموين غرب بورسعيد حملة رقابية مكثفة بقيادة: أستاذ هانى شاكر مدير الإدارة واستاذ حاتم ماهر رئيس الرقابة

بالتنسيق والإشتراك مع المهندسة سحر الدسوقى مدير إدارة حماية المستهلك .

وأسفرت الحملة عن تحرير 5 تقارير لمخابز مخالفة لإنتاج خبز ناقص الأوزان القانونية و تقرير واحد لعدم وجود قائمة تشغيل كما تمكنت من تحرير 10 محاضر لعدم الإعلان عن المخازن الخاص بالمحال التجارية وكذا عدم الإعلان عن الأسعار .

وتأتي هذه الحملة استمرارًا لجهود المديرية في متابعة المخابز والأسواق وردع كل من يتلاعب بقوت المواطن اليومي و تؤكد مديرية التموين والتجارة الداخلية أن حق المواطن في رغيف خبز مطابق للمواصفات هو أولوية لا تهاون فيها، وتهيب بالجميع الإبلاغ عن أي مخالفات.