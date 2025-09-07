قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

المكتبة المتنقلة لـ مصر العامة تتواجد اليوم بشارع الجلاء في بورفؤاد

محمد الغزاوى

أعلنت مكتبة مصر العامة عن تواجد المكتبة المتنقلة اليوم الأحد الموافق 7 سبتمبر ،في تمام الساعة 6 مساءً بشارع الجلاء أمام مكتبة ونادي الطفل للقرن الحادي والعشرون بمدينة بورفؤاد لتقديم عدد من الأنشطة والخدمات الثقافية المتنوعة مجانا لجميع الفئات العمرية.

ويأتي ذلك تحت رعاية اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، والسفير رضا الطائفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة


وإيمانًا بدور مكتبة مصر العامة ببورسعيد في نشر الثقافة والمعرفة تحت شعار: #معكم_في_كل_مكان ، وبمناسبة مرور ٢٠ عامًا من العطاء الثقافي ببورسعيد، 

و يتابع الدكتور اسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد التجهيزات اللازمة بمحيط المكتبة المتنقلة  لضمان توفير أفضل مناخ خلال استقبال المواطنين


واطلق مجلس مدينة بورفؤاد رسالة لجميع أهالي المدينة و زوارها جاء نصها في انتظاركم لقضاء وقت ممتع وهادف مع الثقافة والمعرفة

بورسعيد بورفؤاد مكتبة مصر العامة الثقافة والمعرفة

