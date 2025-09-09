عقد اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمناقشة آليات وتطوير وإنشاء تطبيق إلكتروني معلوماتي للموبايل لخدمة أهالي المحافظة .

جاء ذلك بحضور اللواء عمرو فكري السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة شيماء جودة مديرة إدارة التحول الرقمي بالمحافظة وممثلي الشركة المنفذة .

محافظ بورسعيد يناقش آليات تطوير ودعم منظومة الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين

يأتي الاجتماع تنفيذًا لتوجهات الدولة المصرية وسعيها لتحقيق التحول الرقمي الشامل وميكنة البنية التكنولوجية للجهاز الإداري للدولة وبناء الجمهورية الجديدة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض عرض تقديمي حول فكرة إنشاء التطبيق الإلكتروني وأهدافه وآليات تنفيذه بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار اللواء محب حبشي إلى أن التوجه العام للمحافظة يهدف إلى التوسع في مجالات التحول الرقمي بما يسهم في حوكمة منظومة العمل وإنجاز المعاملات بسرعة ودقة وتعزيز آليات التواصل بين المواطن البورسعيدي والمحافظة مؤكدًا أهمية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والتطبيقات الذكية في تفعيل الخدمات الإلكترونية.

ووجه محافظ بورسعيد بدراسة كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع بأفضل صورة ممكنة بما يتيح تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل أسرع وأسهل ويدعم منظومة التحول الرقمي داخل المحافظة.