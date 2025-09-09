قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحة: إعداد خريجين مؤهلين بمهارات عالية تلبي متطلبات سوق العمل
إسبانيا تعاقب الاحتلال .. ممنوع دخول بن جفير وسموتريش
الرئيس السيسي يصدر قانونا بالترخيص لاستغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة له في منطقة قطاع السكري
أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم
الرئيس السيسي يهنئ رئيس جمهورية طاجيكستان بذكرى يوم الاستقلال
وزير الصحة يبحث مع ممثلي القطاع الخاص ضوابط علاج الطوارئ وتقليص معدلات الولادات القيصرية
وزير التعليم: سنطبق لائحة الانضباط بحزم في جميع المدارس خلال العام الجديد
مصر توجه خطاباً لمجلس الأمن إزاء التطورات في حوض النيل الشرقي
وزير التعليم: نستهدف القضاء على ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب بحلول 2027
للحاصلين على شهادات جامعية.. الداخلية: مد فترة التقديم لكلية الشرطة حتى 30 سبتمبر
توفير كتب التقييمات لأول مرة|بشرى سارة من التعليم قبل العام الدراسي الجديد
محافظات

محافظ بورسعيد يتابع مستجدات أعمال تقنين أوضاع الأراضي بمنطقة الشريط الملاصق للمجرى
محمد الغزاوى

واصل اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، عقد اجتماعاته بديوان عام المحافظة، لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذي الحالي لملف تقنين أوضاع أراضي الدولة الواقعة بمنطقة الشريط الملاصق للمجرى الملاحي بجنوب بورسعيد.

يأتى ذلك استمرارًا لجهود محافظة بورسعيد المتواصلة في متابعة أعمال تقنين أوضاع الأراضي في ضوء توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، واللواء عمرو فكري، السكرتير العام للمحافظة، ومديري إدارات الأملاك والمالية والتحول الرقمي والشئون القانونية والجهات المختصة والمعنية بملف التقنين.

وشدد المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة الإسراع في إنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بتقنين أوضاع أراضي الاستصلاح الزراعي وسرعة الانتهاء من التعاقدات مع الجادين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

كما شدد على استمرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية بالعمل، مؤكدًا ضرورة المتابعة الدقيقة والمنتظمة للانتهاء من جميع الإجراءات وفقًا للجداول الزمنية المحددة.

بورسعيد محافظة بورسعيد المجرى الملاحي الشريط الملاصق

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق.. اطلع على مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة

تنسيق الجامعات

مكتب التنسيق يعلن نتائج المرحلة الثالثة لتنسيق طلاب الثانوية العامة عبر هذا الرابط

القطط

طبيبة تفجر مفاجأة عن حقيقة شعر القطط التي تسبب العقم

وزير التربية والتعليم

الطلاب هيدخلوا على مراحل| قرار عاجل بشأن العام الدراسي الجديد في المدارس

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025

أسعار الدواجن والبيض

بورصة الدواجن.. تحرك أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء

محمد رمضان

رفض استئناف نجل محمد رمضان على إيداعه دار رعاية بسبب مشاجرة نيو جيزة

الزمالك

تحذيرات فنية من فيريرا لمدافعي الزمالك قبل مواجهة المصري

اتحاد الكرة

اتحاد الكرة: الفترة الثانية لتسجيل الأكاديميات تبدأ غداً

الزمالك

تعليمات خاصة من فيريرا لثلاثي هجوم الزمالك قبل مواجهة المصري في الدوري

فترة المراهقة بلا صراعات.. كيف تصاحبين ابنتك في المراهقة؟ 10 أسرار

توب كب.. كاورلين عزمى تخطف الأنظار بإطلالة ملفتة

افتتاح المدرسة المصرية اليابانية بمنيا القمح بتكلفة 18 مليون جنيه

سر البيكربوناتو في تدميس الفول.. لماذا تستخدم؟ ومتى تصبح خطرًا؟

عمر خورشيد وياسمين جيلاني

بعد 10 سنوات زواج .. طلاق عمر خورشيد وياسمين جيلاني

علاقة وفاء عامر بإبراهيم شيكا

وفاء عامر تكشف الحقيقة.. سر علاقتها بإبراهيم شيكا وردها على اتهامات السوشيال ميديا

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من هدم الأوطان إلى أوهام الدولة.. المأزق المستحيل للجماعات المتطرفة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب.. الملك الغامض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

