واصل اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، عقد اجتماعاته بديوان عام المحافظة، لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذي الحالي لملف تقنين أوضاع أراضي الدولة الواقعة بمنطقة الشريط الملاصق للمجرى الملاحي بجنوب بورسعيد.

يأتى ذلك استمرارًا لجهود محافظة بورسعيد المتواصلة في متابعة أعمال تقنين أوضاع الأراضي في ضوء توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

محافظ بورسعيد يتابع مستجدات أعمال تقنين أوضاع الأراضي بمنطقة الشريط الملاصق للمجرى

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، واللواء عمرو فكري، السكرتير العام للمحافظة، ومديري إدارات الأملاك والمالية والتحول الرقمي والشئون القانونية والجهات المختصة والمعنية بملف التقنين.

وشدد المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة الإسراع في إنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بتقنين أوضاع أراضي الاستصلاح الزراعي وسرعة الانتهاء من التعاقدات مع الجادين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

كما شدد على استمرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية بالعمل، مؤكدًا ضرورة المتابعة الدقيقة والمنتظمة للانتهاء من جميع الإجراءات وفقًا للجداول الزمنية المحددة.