سفير مصر بالدوحة يقدم صورة من أوراق اعتماده لوزير الدولة للشئون الخارجية
بعد أزمة إصابة ديمبلي وديزيري دوي.. الاتحاد الفرنسي يدافع عن الجهاز الفني
سفير مصر بموسكو يقدم صورة من أوراق اعتماده لنائب وزير الخارجية الروسي
دعاء قبل النوم قصير يمحو عنك ذنوبك.. احفظه ولا تنس قوله
حبس 4 أجنبيات يمارسن الرذيلة داخل ناد صحي بقصر النيل
لأول مرة في تاريخ كرة اليد.. 10 مصريين يشاركون في دوري أبطال أوروبا
مهند لاشين جاهز لمباراة بوركينا فاسو وحسام حسن يحسم موقفه .. تفاصيل
أول تعليق من خطيب الدقهلية بعد أزمة الفيديو: أنا ضد الاحتفال بالمولد النبوي في هذه الحالات.. فيديو
طلاق عمر خورشيد وياسمين جيلاني بعد 10 سنوات زواج
الشعب الجمهوري: السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تعزز مكانة مصر على خريطة الاقتصاد الإقليمي والدولي
بعد فوز غينيا بيساو علي جيبوتي..ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم
مدحت العدل يكشف إمكانية تنظيم جلسة صلح بين شيرين وأنغام
محافظات

بينهم فلسطينيان.. انقلاب ميكروباص على محور 30 يونيو وإصابة 5 أشخاص
محمد الغزاوى

شهد طريق محور 30 يونيو بمحافظة بورسعيد حادث انقلاب سيارة ميكروباص أسفر عن إصابة 5 أشخاص من بينهم فلسطينيان ، مما استدعى تدخل الأجهزة المعنية لنقل المصابين وتقديم الرعاية الطبية العاجلة لهم ،

تلقت هيئة الإسعاف بمحافظة بورسعيد بلاغًا بالحادث ، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ ونقل المصابين إلى مستشفى السلام التابع لهيئة الرعاية الصحية ، ووجه الدكتور أحمد حسن سالم مدير فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد برفع درجة الاستعداد وتقديم الرعاية الطبية الفورية لجميع المصابين ،

وتبين أن المصابين هم سامية عبد الرحمن محمد حسين 38 سنة مصرية مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ، وزينة محمد فتحي محمد 17 سنة مصرية مصابة باشتباه خلع بالكتف الأيسر ، وبسملة محمد فتحي محمد 13 سنة مصرية مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ، ومحمد فتحي محمد عبد السلام 44 سنة فلسطيني مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ، وفاطمة خالد محمد شحاتة 66 سنة فلسطينية مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم .

ويخضع المصابون داخل مستشفى السلام للفحوصات الطبية والإشراف الطبي اللازم لحين استقرار حالتهم الصحية ، فيما تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة بورسعيد إخطارًا بالحادث وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة .

