بينهم فلسطينيان.. انقلاب ميكروباص على محور 30 يونيو وإصابة 5 أشخاص

شهد طريق محور 30 يونيو بمحافظة بورسعيد حادث انقلاب سيارة ميكروباص أسفر عن إصابة 5 أشخاص من بينهم فلسطينيان ، مما استدعى تدخل الأجهزة المعنية لنقل المصابين وتقديم الرعاية الطبية العاجلة لهم ،

تلقت هيئة الإسعاف بمحافظة بورسعيد بلاغًا بالحادث ، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ ونقل المصابين إلى مستشفى السلام التابع لهيئة الرعاية الصحية ، ووجه الدكتور أحمد حسن سالم مدير فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد برفع درجة الاستعداد وتقديم الرعاية الطبية الفورية لجميع المصابين ،

وتبين أن المصابين هم سامية عبد الرحمن محمد حسين 38 سنة مصرية مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ، وزينة محمد فتحي محمد 17 سنة مصرية مصابة باشتباه خلع بالكتف الأيسر ، وبسملة محمد فتحي محمد 13 سنة مصرية مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ، ومحمد فتحي محمد عبد السلام 44 سنة فلسطيني مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ، وفاطمة خالد محمد شحاتة 66 سنة فلسطينية مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم .

ويخضع المصابون داخل مستشفى السلام للفحوصات الطبية والإشراف الطبي اللازم لحين استقرار حالتهم الصحية ، فيما تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة بورسعيد إخطارًا بالحادث وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة .