محافظات

اقتصادية قناة السويس: القنطرة غرب تمثل وجهة واعدة لصناعة الملابس الجاهزة

محمد الغزاوى

وقع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس،  اليوم، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية، عقد إنشاء شركة “إنترلووب جروب للملابس الجاهزة.. INTERLOOP Group الباكستانية، المتخصصة في تصنيع 
الجوارب للماركات العالمية، والدنيم (الجينز)، والملابس الرياضية.

ويقام المشروع، على مساحة تبلغ 60 الف متر مربع، باستثمارات تصل إلى 35.2 مليون دولار أمريكي، (يعادل مليار 760 مليون جنيه مصري)، ويوفر أكثر من 1000 فرصة عمل مباشرة، ويُخصص 100% من إنتاج المشروع للتصدير إلى الأسواق الخارجية، بما يعكس تنافسية المنطقة الاقتصادية كمركز للتصنيع والتصدير في هذا القطاع الحيوي.

وقام بتوقيع العقد  سيد فصيح الدين بيباني ممثل الشركة، وذلك بحضور عدد من قيادات الهيئة.

وأوضح  وليد جمال الدين أن مشروع “إنترلووب” يُسجل الانطلاقة الأولى للاستثمارات الصناعية الباكستانية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ليشكل خطوة محورية على طريق تعزيز التعاون الصناعي بين مصر وباكستان.

 وأكد أن المشروع يُرسّخ مكانة منطقة القنطرة غرب كأحد أبرز المقاصد الصناعية الواعدة عالميًا، بما تمتلكه من مقومات جذب قادرة على استقطاب استثمارات متنوعة، خاصة في مجالات صناعة الملابس الجاهزة والإكسسوارات.

وأضاف رئيس الهيئة أن استهداف المشروع لتصدير جميع إنتاجه للخارج يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في البيئة الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية، ويعزز من مساهمة المنطقة في زيادة الصادرات المصرية ودعم سلاسل الإمداد العالمية في صناعةالملابس الجاهزة.

وأشار رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس إلى ان توقيع هذا العقد يرفع إجمالي عدد المشروعات في منطقة القنطرة غرب الصناعية إلى 39 مشروعًا، باستثمارات إجمالية تبلغ نحو مليار و43,5 مليون دولار أمريكي، وتوفر ما يقارب 55.7 الف فرصة عمل مباشرة، على مساحة إجمالية  2,442,400 متر مربع.

جدير بالذكر أن شركة “إنترلووب جروب” تعد إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال التصنيع، حيث تأسست عام 1992 في باكستان، وتمارس أنشطتها في ست دول هي: باكستان، الولايات المتحدة الأمريكية، هولندا، سريلانكا، الصين، واليابان.

 وتمتلك الشركة خبرة واسعة في التصدير للأسواق العالمية، ويأتي توجهها للاستثمار في مصر بهدف الاستفادة من المزايا التي توفرها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما في ذلك موقعها الجغرافي المتميز الذي يسهل الوصول إلى الأسواق الإفريقية والأوروبية وأسواق الشرق الأوسط

السويس اقتصادية قناة السويس قناة السويس الملابس الجاهزة

