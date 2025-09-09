محافظ بورسعيد يتابع مستجدات أعمال تقنين أوضاع أراضي الدولة

عقد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعًا، بديوان عام المحافظة، لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذي الحالي لملف تقنين أوضاع أراضي الدولة.

ياتي ذلك استمرارًا لجهود محافظة بورسعيد المتواصلة في متابعة أعمال تقنين أوضاع الأراضي في ضوء توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد،واللواء عمرو فكري السكرتير العام للمحافظة، و مديري إدارات الأملاك و المالية و التحول الرقمي والشئون القانونية والجهات المختصة والمعنية بملف التقنين.

وشدد محافظ بورسعيد خلال الاجتماع على الإسراع في انهاء كافة الاجراءات المتعلقة بتقنين أوضاع أراضي الاستصلاح الزراعي وسرعة الانتهاء من التعاقدات مع الجادين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مشددا على استمرار التنسيق بين كافة الجهات المعنية بالعمل، و مؤكدًا على ضرورة المتابعة الدقيقة والمنتظمة للانتهاء من جميع الإجراءات وفقًا للجداول الزمنية المحددة.