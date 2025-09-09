انطلاق تدريب علمي متخصص للأطباء والصيادلة بهيئة رعاية بورسعيد الصحية

نظمت إدارة التدريب والتطوير بفرع رعاية بورسعيد الصحية تدريبًا علميًا متخصصًا وبالتعاون مع شركة إيفا فارما، استهدف التدريب أطباء الروماتيزم، الجلدية، طب الأسرة، بالإضافة إلى الصيادلة، وذلك ضمن جهود الهيئة المستمرة للارتقاء بمستوى الخدمة الطبية وتعزيز القدرات المهنية للكوادر الصحية.

تدريب علمي متخصص للأطباء والصيادلة بهيئة رعاية بورسعيد الصحية

جاء ذلك في إطار التوجيهات المستمرة من الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، وتحت إشراف وحضور الدكتور أحمد حسن سالم، مدير عام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد،

وشارك في التدريب نخبة متميزة من كبار الأساتذة والخبراء في مجالات الروماتيزم والمناعة والأمراض الجلدية.

و حاضر في التدريب كل من الدكتورة الشيماء عويلة استشاري ورئيس قسم الروماتيزم والمناعة بمجمع الشفاء الطبي ببورسعيد والدكتوره آمال الجنزوري أستاذ ورئيس قسم الروماتيزم بكلية الطب جامعة عين شمس بالاضافة الى الدكتوره ميرفت عيسى أستاذ الروماتيزم والمناعة كلية طب القصر العيني جامعة القاهرة والدكتورة دعاء المحجوب أستاذ الجلدية ورئيس وحدة الإكزيما والصلع الوراثي كلية طب القصر العيني جامعة القاهرة والدكتورة سحر السيد، أستاذ الأمراض الجلدية، كلية الطب جامعة عين شمس.

وتناول التدريب عدة محاور رئيسية شملت أحدث الأساليب العلمية في تشخيص أمراض الروماتيزم والمناعة بالاضافة الي العلاجات البيولوجية المتطورة وهشاشة العظام، و التقنيات الحديثة في رعاية مرضى الروماتيزم والتحديثات العلمية في طب الأسرة ودور الصيدلة الإكلينيكية في تحسين جودة الخدمة الطبية.

أقيم التدريب بمتابعة وإشراف الدكتورة هبة عويضة، مديرة الإدارة العامة للبحوث والتطوير بالهيئة العامة للرعاية الصحية وتنظيم وتنسيق كل من الدكتورة منه فواز مسئول اللجان الطبية والعلاجية بفرع بورسعيد والدكتور رامي عزيز مسئول إدارة التدريب والتطوير بفرع بورسعيد والدكتورة سارة حميد منسق التدريب بفرع بورسعيد.

وأكد الدكتور أحمد حسن سالم خلال كلمته، أن مثل هذه البرامج التدريبية المتخصصة تعكس التزام الهيئة ببناء كوادر طبية مؤهلة على أعلى مستوى، بما يعزز من كفاءة المنظومة الصحية ويضمن تقديم خدمات طبية آمنة وذات جودة عالية للمواطنين.