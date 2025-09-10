التموين تطلق استمارة تحديث البيانات في محافظة بورسعيد استعدادا لتعميمها

يستعد وزيرا التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، اليوم الأربعاء، للإعلان عن بدء العمل باستمارة تحديث البيانات في محافظة بورسعيد، وذلك ضمن استراتيجية الحكومة لرقمنة الخدمات وتطوير النظام التمويني.

وتُعد بورسعيد أول محافظة تطبق هذا النظام المبتكر الذي يوفر للمواطنين إمكانية الوصول لجميع الخدمات الحكومية من خلال منصة واحدة، شاملة التأمين الصحي الشامل وخدمات التموين والخبز والمعاشات، إلى جانب برامج تكافل وكرامة الاجتماعية.

ويهدف النظام الجديد إلى تبسيط إجراءات حصول المواطنين على الخدمات من خلال دمج جميع الخدمات في بطاقة واحدة، ما يمكّنهم من استخدامها لتلقي الدعم المالي والقروض وغيرها من الخدمات المتنوعة.

كما تخطط الحكومة لتعميم هذا النظام تدريجياً على باقي المحافظات في المراحل القادمة.

تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الدولة المستمر لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتقليل الأعباء الإدارية عليهم من خلال الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة.