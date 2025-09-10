تفقد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم، أعمال التطوير الجارية بشاليهات المعمورة بحي الشرق، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالمناطق السياحية والخدمية وتوفير بيئة جاذبة لأبناء بورسعيد وزوارها، رافقه خلالها الأستاذة سمر الموافي رئيس حي الشرق و المهندسة زينب الجباس مدير إدارة المشروعات بالمحافظة

وخلال جولته، تابع محافظ بورسعيد نسب التنفيذ ومعدلات إنجاز أعمال التطوير داخل الشاليهات ومحيطها، والتي تشمل رفع كفاءة البنية التحتية وتطوير المرافق العامة وأعمال التشجير والإنارة، بجانب إعادة تأهيل الشاليهات بما يتناسب مع الطابع الجمالي والحضاري للمنطقة.

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة شاليهات المعمورة بحي الشرق

وأكد اللواء محب حبشي : أن شاليهات المعمورة تُعد من المقاصد المفضلة للمواطنين خاصة في فصل الصيف والإجازات، مشددًا على أهمية الإسراع في الانتهاء من كافة الأعمال وفقًا للجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ.

كما وجه اللواء محب حبشي الأجهزة التنفيذية بالمتابعة الدورية لأعمال النظافة والصيانة للشاليهات، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمترددين عليها، بما يعكس الصورة المشرّفة لمحافظة بورسعيد كمدينة سياحية متكاملة