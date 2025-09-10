قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هواتف منسية وصلاة العصر.. كيف أفلت قادة حماس من الهجوم الإسرائيلي في الدوحة؟
43 شهيدا جراء غارات إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم بينهم 35 بمدينة غزة
القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة ضد منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني
ليس ذنبي.. هالاند يعتذر لحارس مولدوفا بعد تسجيله 5 أهداف في مرماه
سحب منخفضة ونشاط رياح.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة
أمير قطر: سنتخذ كافة الإجراءات لحماية أمننا والمحافظة على سيادة البلاد
وزيرا الاتصالات والتموين يطلقان استمارة تحديث بيانات المواطنين في بورسعيد
وزير قطاع الأعمال العام:فرصنا الاستثمارية واعدة.. ومنفتحون على كافة الشراكات
الرئيس السيسي وأمير الكويت يؤكدان دعمهما لجهود قطر الرامية للحفاظ على أمنها واستقرارها
تخرج 4 باحثين بالأقصر من جامعة أسلسكا ببرنامج تأهيل القيادات الحكومية المستقبلية
بدء اجتماع الحكومة برئاسة مدبولي
الرئيس السيسي يوجه بتفعيل السياسات الهادفة لترسيخ دور مصر كمركز إقليمي للطاقة بشرق المتوسط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزيرا الاتصالات والتموين يطلقان استمارة تحديث بيانات المواطنين في بورسعيد

الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية
الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية
محمد صبيح

 أطلق اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، استمارة تحديث بيانات المواطنين بمحافظة بورسعيد، كمرحلة أولى تمهيدًا للتوسع التدريجى على مستوى الجمهورية.

وأكد الوزيران أن تحديث البيانات بدقة يُعد خطوة أساسية لاستمرار صرف الدعم التموينى للمستفيدين الحاليين، إلى جانب أهميته فى فتح المجال أمام دخول مستحقين جدد ضمن منظومة الدعم، بما يعزز من عدالة التوزيع ويضمن وصول الدعم إلى الفئات الأولى بالرعاية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عمرو طلعت أن استمارة تحديث بيانات المواطنين هى وسيلة تنظيمية لاستخراج الكارت الموحد فى ضوء التعاون المشترك بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتموين والتجارة الداخلية وكافة الجهات المعنية؛ مشيرا إلى تعدد المنافذ المتاحة لتقديم هذه الخدمة بما يتناسب مع مختلف شرائح المواطنين للتيسير عليهم؛ حيث يمكن ملء الاستمارة إلكترونيًا عبر منصة «مصر الرقمية»، أو من خلال مكاتب البريد بالمحافظة عبر أكثر من 15 مكتب بريد بالمحافظة على أن يتم زيادة عدد مكاتب البريد المقدمة للخدمة تدريجيا، فضلًا عن إمكانية التواصل عبر الخط الساخن.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن الكارت الموحد هو مشروع ضخم يستهدف تيسير تلقى المواطنين لكافة استحقاقاتهم سواء العينية أو النقدية من الحكومة ومختلف الجهات التى يتعامل معهم، موضحا أنه تم البدء بالخدمات التموينية، مشيرا إلى أن الكارت قادر على تخزين كافة البيانات للمواطنين المرتبطة باستحقاقاته العينية ثم يتحول الى كارت مدفوعات يستطيع من خلاله استخدامه فى كل معاملاته النقدية وتلقى استحقاقاته العينية.

تعاون لتيسير الإجراءات 

وأوضح الدكتور شريف فاروق أن وزارة التموين تعمل بشكل متكامل مع وزارة الاتصالات لتيسير الإجراءات على المواطنين، من خلال إتاحة الاستمارة إلكترونيا عبر موقع بوابة مصر الرقمية، بالإضافة إلى انها ستتاح من خلال بعض فروع مكاتب البريد بمحافظة بورسعيد.

 استكمال تحديث البيانات

ودعا الوزيران جميع المواطنين المستفيدين من الدعم التموينى وغير المستفيدين بمحافظة بورسعيد إلى ضرورة الالتزام باستكمال وتحديث بياناتهم بشكل صحيح ودقيق عبر القنوات المعلنة، حفاظًا على حقوقهم وضمان استمرار حصولهم على الدعم التموينى المقرر لهم.

كما أكد وزيرا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتموين أن الهدف من استمارة تحديث البيانات هو ضمان استمرار تقديم الخدمة التموينية للمستفيدين بالفعل، إضافة إلى إتاحة ضم أفراد جدد للأسر المستفيدة أو إضافة أسر جديدة لمنظومة الدعم، كما يتيح استيفاء الاستمارة للمواطن استلام كارت الخدمات الحكومية الموحد، وهو ما يضمن العدالة فى توزيع الدعم مع عدم حدوث ازدواجية فى صرف الدعم، كما يساهم فى تسريع الإجراءات الحكومية.

ومن الجدير بالذكر أن الاستمارة تشمل المعلومات الأساسية للمواطن وبيانات الأسرة ومحل الإقامة والحالة الصحية للأسرة والمؤهلات الدراسية إضافة إلى البيانات الوظيفية والشركات والمركبات المملوكة.

موعد إتاحة الاستمارات للمواطنين الكترونياً

وفى سياق متصل سيتم إتاحة الاستمارات للمواطنين الكترونياً اعتباراً من يوم الاحد الموافق 14 سبتمبر 2025 ولمدة 3 اشهر، ويحق لجميع أرباب الأسر بمحافظة بورسعيد استيفاء الاستمارة وليس فقط أرباب الأسر المستفيدين من الدعم التمويني، بما يتيح إضافة أسر جديدة.

وللتيسير على المواطنين سيتم إتاحة ملء الاستمارة من خلال منصة مصر الرقمية

‏ http://digital.gov.eg ثم الضغط على تصفح الخدمات ثم اختيار "التموين" من القائمة ثم اختيار الخدمة وهى "استمارة تحديث بيانات المواطن"، وبعد قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها يتم الضغط على "بدء الخدمة".

وفى حال وجود شكاوى أو استفسارات يمكن الاتصال بأرقام الدعم الخاصة بمركز خدمة المواطنين 15999 للحصول على المساعدة فى تحديث البيانات.

وزير التموين وزير الاتصالات التجارة الداخلية تكنولوجيا المعلومات تحديث بيانات المواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهمان

ادعى أنه اكتشف وفاته فى الأوراق الرسمية.. الداخلية تكشف الحقيقة

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

حكم استخدام الفيزا في الشراء

فيزا المشتريات محرمة شرعا في هذه الحالة.. دار الإفتاء تكشف

الدكتور شريف فاروق وزير التموين

وزير التموين: إضافة المواليد ضمن مزايا استمارة تحديث البيانات للمستحقين

سعر الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تراجع سعر الذهب لأول مرة بعد قفزات كبيرة

سعر الدولار

سعر الدولار يتراجع 4 جنيهات من أعلى قيمة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

ارشيفية

تجديد حبس التيك توكر شاكر محظور 15 يوما على ذمة التحقيقات

ترشيحاتنا

شرايين

تحذير.. هذه الأخطاء تسبب انسداد الشرايين

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | هرمون الكورتيزول الخفي يدمر صحتك بهذه الطريقة.. علاج مُبتكر لـ مرض السكري من النوع الثاني يغني علن الأنسولين

العدس

طريقة عمل سلطة العدس البني والذرة

بالصور

علامات مبكرة لا يجب إهمالها .. قد تشير إلى تكيس المبايض

علامات مبكرة لا يجب إهمالها .. قد تشير إلى تكيس المبايض
علامات مبكرة لا يجب إهمالها .. قد تشير إلى تكيس المبايض
علامات مبكرة لا يجب إهمالها .. قد تشير إلى تكيس المبايض

بقايا الطعام ليست دائمًا صالحة لا تعيد تسخين الطعام أكثر من مرة…البكتيريا لا ترحم

لماذا تعتبر إعادة تسخين الطعام أكثر من مرة خطرًا؟
لماذا تعتبر إعادة تسخين الطعام أكثر من مرة خطرًا؟
لماذا تعتبر إعادة تسخين الطعام أكثر من مرة خطرًا؟

معدية المليون.. سعر حقيبة نسرين طافش يثير ضجة

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

صحة الشرقية تنظم قافلة مجانية بقرية ميت جابر بمركز بلبيس

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

فيديو

بشرى لمرضى السرطان

نهاية السرطان.. دواء روسي جديد يفتح الأمل لعلاج أورام القولون والمستقيم

شاي البابونج

كوب واحد يومياً.. تناول هذا المشروب قبل النوم وانتظر المفاجأة

وزير الدفاع وقائد القيادة المركزية الأمريكية يشهدان تنفيذ المرحلة الرئيسية لتدريب النجم الساطع 2025

وزير الدفاع وقائد القيادة المركزية الأمريكية يشهدان تنفيذ المرحلة الرئيسية لتدريب النجم الساطع 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

المزيد