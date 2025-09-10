وزير التموين: إضافة المواليد ضمن مزايا استمارة تحديث البيانات للمستحقين

قال الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية إن سيتم إطلاق استمارة تحديث بيانات المستفيدين من منظومة الدعم في محافظة بورسعيد لتدقيق بيانات المستفيدين والوصول إلى المستحقين، موضحا أنه قد تتيح استمارة تحديث البيانات إضافة المواليد للمستحقين.

الفئات المستحقة لإضافة المواليد على بطاقة التموين

مستحقو معاش تكافل وكرامة.

حاملو كارت الخدمات المتكاملة.

أبناء الشهداء وزوجاتهم.

أبناء الأسر البديلة.

الأسر التي لها أبناء غير مضافين على بطاقة التموين، بشرط ألا تقل أعمارهم عن 4 أعوام.

الأسر التي يقل عدد أفرادها على بطاقة التموين عن 4 أفراد، ليتم زيادتهم إلى 4 أفراد بحد أقصى.

إضافة المواليد على بطاقة التموين

شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين

أن يكون سن الطفل من يوم الولادة وحتى سن تحدده الوزارة.

أن يكون مقدم الطلب من الفئات المستحقة للدعم.

التأكد من صحة جميع البيانات والمستندات الرسمية المرفقة.

أطلق وزيرا التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، اليوم الأربعاء بدء العمل باستمارة تحديث البيانات في محافظة بورسعيد وذلك ضمن استراتيجية الحكومة لرقمنة الخدمات وتطوير النظام التمويني.

وتُعد بورسعيد أول محافظة تطبق هذا النظام المبتكر الذي يوفر للمواطنين إمكانية الوصول لجميع الخدمات الحكومية من خلال منصة واحدة، شاملة التأمين الصحي الشامل وخدمات التموين والخبز والمعاشات، إلى جانب برامج تكافل وكرامة الاجتماعية.

ويهدف النظام الجديد إلى تبسيط إجراءات حصول المواطنين على الخدمات من خلال دمج جميع الخدمات في بطاقة واحدة، مما يمكّنهم من استخدامها لتلقي الدعم المالي والقروض وغيرها من الخدمات المتنوعة.

كما تخطط الحكومة لتعميم هذا النظام تدريجياً على باقي المحافظات في المراحل القادمة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الدولة المستمر لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتقليل الأعباء الإدارية عليهم من خلال الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة.