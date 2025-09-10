صرح طبي جديد ينضم لمنظومة بورسعيد الصحية التشغيل التجريبي لمستشفى الجامعة.. شاهد

شهد اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد، والدكتور شريف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، اليوم التشغيل التجريبي لمستشفى جامعة بورسعيد، وتفقد كافة الأقسام الطبية بالمستشفى والذي تعد إضافة جديدة لمنظومة الرعاية الصحية بالمحافظة.

وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد،والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب،والدكتور عاطف علم الدين رئيس جامعة بورسعيد الأهلية،والمهندس محمد سلامة عضو مجلس الشيوخ ،والاستاذ احمد جوهر عضو مجلس الشيوخ ،وكان في استقبالهما الدكتور إيهاب الحنفي عميد كلية الطب، والدكتورة أسماء نبيل، المدير التنفيذي لمستشفى جامعة بورسعيد ،والدكتور أحمد عبد الفتاح مدير الخدمات الطبية بمستشفى الجامعة ،وكافة القيادات الصحية أعضاء المجلس الإقليمي للصحة.

وخلال جولتهما داخل المستشفى، تفقد السيد المحافظ ورئيس الجامعة كافة الأقسام الطبية بالمستشفى والتي تضم 540 سريرا موزعة على مختلف التخصصات، منها 37 سريرا للرعاية المركزة، و15 حضانة للأطفال المبتسرين و16 غرفة عمليات، بالإضافة إلى قسم أشعة تشخيصية متكامل يضم جهاز رنين مغناطيسي وجهازين مقطعية و3 أجهزة أشعة إكس راي فضلاً عن العيادات الخارجية المتخصصة وقاعات المحاضرات.

حبشي مستشفى جامعة بورسعيد تمثل إضافة كبرى ونقلة نوعية للمنظومة الصحية بالمحافظة

و افتتح محافظ بورسعيد ورئيس الجامعه بشكل مبدئي 10 أسرة رعاية مركزة في إطار تلبية الاحتياجات العاجلة ودعم الطاقة الاستيعابية لقطاع الصحة ببورسعيد.

وأكد اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، أن مستشفى جامعة بورسعيد يمثل إضافة كبرى ونقلة نوعية للمنظومة الصحية بالمحافظة

واشار محافظ بورسعيد إلى أن هذا المشروع العملاق يساهم في رفع مستوى الرعاية الطبية والخدمية ،مؤكدا علي أن الافتتاح التجريبي وبدء تشغيل عدد من أسرة الرعاية المركزة يأتي في إطار حرص الدولة على الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وتوفير أعلى درجات الرعاية الصحية.

واكد محافظ بورسعيد علي استمرار الأجهزة التنفيذية ومن خلال المجلس الإقليمي للصحة بتقديم الدعم الكامل لهذا الصرح الطبي لضمان تشغيله بكامل طاقته خلال الفترة المقبلة.

رئيس الجامعة: الافتتاح الرسمي للمستشفى بالتزامن مع احتفالات بورسعيد بعيدها القومي

ومن جانبه، أوضح الدكتور شريف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، أن الافتتاح الرسمي للمستشفى سيتم بالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي مشيرا إلى أن الجامعة حرصت على تجهيز المستشفى بأحدث الأجهزة الطبية وتوفير الكوادر البشرية من الأطباء وأطقم التمريض لتقديم خدمات صحية وتعليمية وتدريبية متميزة، تخدم بورسعيد ومحيطها من مدن القناة وسيناء.

ويُقام مشروع مستشفى جامعة بورسعيد على مساحة إجمالية 36 ألف م²، منها 11 ألف م² مساحة مبانٍ رئيسية وملحقة، تشمل مبنى الخدمات مبنى المشرحة محطة الغازات مبنى الإسعاف وغرف الأمن، إلى جانب الموقع العام.

ويضم المستشفى 28 عيادة خارجية، 6 معامل، 6 غرف مناظير 10 غرف عمليات كبرى، 2 غرفة عمليات طوارئ، 2 غرفة عمليات نساء وولادة، غرفة عمليات قيصرية وغرف عمليات اليوم الواحد.لتصبح المستشفى الجامعي صرحا طبيا متكاملاً يهدف إلى خدمة أهالي المحافظة وامتدادها في منطقة القناة وسيناء بما يعزز مكانة بورسعيد كأحد المراكز الطبية الرائدة على مستوى الجمهورية.