قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برئاسة أبو العينين ومشاركة وفود برلمانية من 43 دولة.. انطلاق اجتماعات الجمعية البرلمانية من أجل المتوسط غدًا في شرم الشيخ
توترات في باريس واشتباكات بين بعض المتظاهرين وقوات الأمن
لاختيار أجمل مدينة وحي وقرية.. رفع 29 ألف طن مخلفات ونواتج هدم وبناء وتطهير بالدقهلية
أول تعليق من ياسمين الجيلاني بعد الطلاق
جوائز بـ ربع مليون جنيه.. رئيس جامعة الأزهر يتفقد اختبارات مسابقة القراءة الحرة
أحمد موسى: الهجوم الإسرائيلي على قطر تم بعلم الولايات المتحدة
وول ستريت جورنال: الضربة الإسرائيلية في الدوحة تفاقم عزلة تل أبيب وتجهض المسار التفاوضي
مد توفيق أوضاع الأجانب عامًا.. مجلس الوزراء يوافق على 16 قرارًا اليوم
قرار عاجل فى الأهلي بشأن كأس عاصمة مصر
مفاجآت مقتل محامي حلوان.. جريمة بالخطأ ولغز السيدة المسجلة| صور
حقيقة شكوى النادي الأوكراني ضد الزمالك بسبب خوان ألفينا
اللواء وائل ربيع: قاعدة محمد نجيب تم تجهيزها على أعلى مستوى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد التعليم الفني يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الصناعية والاقتصادية بالمحافظة

محافظ بورسعيد يناقش آليات تنفيذ مقترحات لتطوير منظومة التعليم الفني بالمحافظة
محافظ بورسعيد يناقش آليات تنفيذ مقترحات لتطوير منظومة التعليم الفني بالمحافظة
محمد الغزاوى

عقد اللواء أركان حرب   محب حبشي، محافظ بورسعيد، اجتماعًا، بديوان عام المحافظة، لمناقشة مقترح تطوير منظومة التعليم الفني ببورسعيد، وذلك ضمن خطط النهوض بالتعليم الفني والصناعي والتدريب المهني

جاء اجتماع محافظ بورسعيد تماشيًا مع جهود الدولة المصرية نحو تطوير منظومة التعليم، وفي إطار خطة محافظة بورسعيد للارتقاء بالتعليم الفني، بما يضمن تخريج كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل، 

وذلك بحضور  طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، و  أشرف بهنسي مدير عام التعليم الفني ببورسعيد و دكتور يوسف محمود مسئول التخطيط الاستراتيجي و التحول الرقمي بالتعلم الفني

واستعرض محافظ بورسعيد خلال الاجتماع أهم محاور المقترح، والتي تتضمن تطوير البنية التحتية للمدارس الفنية، من خلال دراسة إمكانية إضافة تخصصات و أقسام جديدة داخل المداس الفنية مثل أقسام لتدريس" الذكاء الاصطناعي و اللوجستيات و الغاز والبترول"،  بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل ببورسعيد وتفتح مجالات متعددة لخريجي التعليم الفني في القطاعات الاستثمارية و المشروعات القومية التي تشهدها المحافظة، فضلٱ عن توسيع برامج التدريب العملي داخل المصانع والمشروعات الإنتاجية بالمحافظة، من خلال تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص ورجال الأعمال لتبني خريجي المدارس الفنية

محافظ بورسعيد يناقش آليات تنفيذ مقترحات لتطوير منظومة التعليم الفني بالمحافظة

وأكد "اللواء محب حبشي" : أن التعليم الفني يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الصناعية والاقتصادية بالمحافظة، مشددًا على أن بورسعيد بما تملكه من مناطق صناعية متكاملة ومشروعات قومية كبرى، مؤهلة لتكون نموذجًا رائدًا في تطوير التعليم الفني وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب

وشدد محافظ بورسعيد على تقديم كافة التيسيرات اللازمة لتنفيذ مقترحات تطوير التعليم الفني، ووجه المحافظ بضرورة وضع خطة زمنية محددة لتنفيذ الخطوات المقترحة، والتنسيق بين مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني والجهات المعنية وشركاء القطاع الخاص من أجل ضمان سرعة التنفيذ وتحقيق النتائج المرجوة، بما يساهم في بناء جيل جديد يمتلك المهارات والخبرات المطلوبة لسوق العمل و يضمن سرعة توفير فرص العمل للخريجين

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد التعليم الفني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور شريف فاروق وزير التموين

وزير التموين: إضافة المواليد ضمن مزايا استمارة تحديث البيانات للمستحقين

المتهمان

ادعى أنه اكتشف وفاته فى الأوراق الرسمية.. الداخلية تكشف الحقيقة

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

أرشيفية

هواتف منسية وصلاة العصر.. كيف أفلت قادة حماس من الهجوم الإسرائيلي في الدوحة؟

سعر الدولار

سعر الدولار يتراجع 4 جنيهات من أعلى قيمة

ارشيفية

تجديد حبس التيك توكر شاكر محظور 15 يوما على ذمة التحقيقات

جنازة الراحل عمرو ستين

وصول جثمان الفنان الراحل عمرو ستين لمسجد الشرطة بالشيخ زايد

عمر مرموش

إصابة عمر مرموش تصدم جماهير السيتي قبل ديربي مانشستر

ترشيحاتنا

الصحفيين تعلن نتيجة مسابقة جوائز الصحافة المصرية "دورة محمود عوض 2025م"

الصحفيين تعلن نتيجة مسابقة جوائز الصحافة المصرية "دورة محمود عوض 2025م"

نقابة الصحفيين

إعلان نتيجة مسابقة جوائز الصحافة المصرية "دورة محمود عوض 2025م"

جامعة حلوان

جامعة حلوان تعلن عن بشرى سارة للطلاب الوافدين |منح دراسية

بالصور

تفاصيل الحلقة الأخيرة من حكاية الوكيل في "ما تراه، ليس كما يبدو"

تامر فرج
تامر فرج
تامر فرج

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البامية الخضراء؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البامية الخضراء؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البامية الخضراء؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البامية الخضراء؟

تسبب آلاما قوية.. كيف تتخلص من أثر لدغات البق؟

لدغات البق
لدغات البق
لدغات البق

يتخطى الـ200 ألف جنيه .. نانسي عجرم تخطف الأنظار بفستان جديد

نانسي عجرم تخطف الانظار بفستان حمالات
نانسي عجرم تخطف الانظار بفستان حمالات
نانسي عجرم تخطف الانظار بفستان حمالات

فيديو

السر وراء وفاة أحمد الدجوي

اتقـ..تل ما انتـ..حرش.. أسرار صادمة في قضية أحمد الدجوي يكشفها تقرير جنائي جديد

باب صخري عملاق

ماذا يخفي وراءه؟.. باب صخري عملاق غامض في كازاخستان

البلوجر صولا

محتوى خادش وحكم بالمؤبد.. بلوجر جديدة في قبضة الأمن

محمد منير

محمد منير يطرح أحدث اغانيه "بين البينين"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد