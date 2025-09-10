محافظ بورسعيد التعليم الفني يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الصناعية والاقتصادية بالمحافظة

عقد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اجتماعًا، بديوان عام المحافظة، لمناقشة مقترح تطوير منظومة التعليم الفني ببورسعيد، وذلك ضمن خطط النهوض بالتعليم الفني والصناعي والتدريب المهني

جاء اجتماع محافظ بورسعيد تماشيًا مع جهود الدولة المصرية نحو تطوير منظومة التعليم، وفي إطار خطة محافظة بورسعيد للارتقاء بالتعليم الفني، بما يضمن تخريج كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل،

وذلك بحضور طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، و أشرف بهنسي مدير عام التعليم الفني ببورسعيد و دكتور يوسف محمود مسئول التخطيط الاستراتيجي و التحول الرقمي بالتعلم الفني

واستعرض محافظ بورسعيد خلال الاجتماع أهم محاور المقترح، والتي تتضمن تطوير البنية التحتية للمدارس الفنية، من خلال دراسة إمكانية إضافة تخصصات و أقسام جديدة داخل المداس الفنية مثل أقسام لتدريس" الذكاء الاصطناعي و اللوجستيات و الغاز والبترول"، بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل ببورسعيد وتفتح مجالات متعددة لخريجي التعليم الفني في القطاعات الاستثمارية و المشروعات القومية التي تشهدها المحافظة، فضلٱ عن توسيع برامج التدريب العملي داخل المصانع والمشروعات الإنتاجية بالمحافظة، من خلال تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص ورجال الأعمال لتبني خريجي المدارس الفنية

محافظ بورسعيد يناقش آليات تنفيذ مقترحات لتطوير منظومة التعليم الفني بالمحافظة

وأكد "اللواء محب حبشي" : أن التعليم الفني يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الصناعية والاقتصادية بالمحافظة، مشددًا على أن بورسعيد بما تملكه من مناطق صناعية متكاملة ومشروعات قومية كبرى، مؤهلة لتكون نموذجًا رائدًا في تطوير التعليم الفني وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب

وشدد محافظ بورسعيد على تقديم كافة التيسيرات اللازمة لتنفيذ مقترحات تطوير التعليم الفني، ووجه المحافظ بضرورة وضع خطة زمنية محددة لتنفيذ الخطوات المقترحة، والتنسيق بين مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني والجهات المعنية وشركاء القطاع الخاص من أجل ضمان سرعة التنفيذ وتحقيق النتائج المرجوة، بما يساهم في بناء جيل جديد يمتلك المهارات والخبرات المطلوبة لسوق العمل و يضمن سرعة توفير فرص العمل للخريجين