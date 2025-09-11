قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

نائب محافظ بورسعيد ووكيل التعليم يشهدان حفل تكريم أوائل التعليم الفنى
محمد الغزاوى

شهد الدكتور عمرو عثمان نائبا عن  اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد و طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم، حفل تكريم أوائل طلبة شهادة الدبلومات الفنية وذلك بقاعة المؤتمرات بالمدينة الشبابية ببورسعيد.

جاء ذلك بحضور المستشار محمد الصواف نائب رئيس مجلس أمناء المحافظة والأستاذ أشرف البهنسي مدير عام التعليم الفني  ورؤساء الأحياء والشخصيات العامة ومديرى العموم ومديري الإدارات التعليمية وقيادات التعليم الفني ومديري المدارس ولفيف من أولياء أمور الطلاب المكرمين.

بدأ الحفل الذي أدارته الأستاذة سماح الجوهري مدير إدارة الاتصال السياسي بالسلام الوطني وتلاوة ماتيسر من القرآن الكريم للطالبة رقية محمد وفقرة إلقاء للطالبة مروج عبد الحكيم إلى جانب فقرات واستعراضية لفرقة عجميات تحت إشراف الفنان عمرو عجمي والهندسة الصوتية لادارة الوسائل التعليمية والتى نالت قبول واستحسان جميع الحضور.

وخلال كلمته أمام الحضور قدم الدكتور مهندس عمرو عثمان نائب المحافظ خالص الشكر والتقدير لقيادات التعليم الفنى تحت قيادة الأستاذ طاهر الغرباوي على الجهود المبذولة للارتقاء بالعملية التعليمية وحصول عدد كبير من طلاب مدارس التعليم الفني على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية والقطاع فى امتحانات الدبلومات الفنية، مؤكدا على دعم اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد لأى مجهود من شأنه رفع اسم تعليم بورسعيد فى المحافل والمسابقات الوزارية.

وفي لفتة إنسانية دعا نائب المحافظ الحضور للوقوف دقيقة حداد تأبينا لفقيدة أسرة التعليم الراحلة الأستاذة نيفين الحسيني مدير عام إدارة بورفؤاد سابقا.

وفى ختام الإحتفالية قام الدكتور مهندس عمرو عثمان نائب المحافظ والأستاذ طاهر الغرباوى بتسليم الطلاب والطالبات الحاصلين على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية شهادات التقدير ومكافأت مالية تقديرا لتفوقهم الدراسي.

