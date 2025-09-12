قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
126 حالة تعاطٍ للمخدرات.. ضبط 103 آلاف مخالفة مرورية
سعر الدولار اليوم 12-9-2025
أيمن عاشور يلتقي قيادات مؤسسة STINT لتدويل التعليم
جدل واسع حول صورة روبن نيفيش وأرملة ديوجو جوتا.. القصة الكاملة
النور في وجوههم.. تكريم 1200 حافظ للقرآن الكريم بكفر غطاطي في الهرم
تفاصيل نظام امتحانات طلاب البكالوريا المصرية .. قرار عاجل من وزير التعليم
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر ومسجد السيدة نفيسة
الدقهلية: استمرار انطلاق أسواق اليوم الواحد الجمعة والسبت من كل أسبوع بالمنصورة
بحجة السفر للعمل بالخارج.. سقوط أصحاب 6 شركات بتهمة النصب
عقار مائل جديد بالإسكندرية.. وإجراء عاجل من المحافظة
آلاف السيارات من جيب تهدد سائقها بالقتـ ل بسبب عيب خطير
غلق قاعة توت عنخ آمون بالمتحف المصري بالتحرير .. ما السبب؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة بورسعيد يبحث مع كمال درويش سبل التعاون الرياضي والأكاديمي

رئيس جامعة بورسعيد يستقبل الدكتور كمال درويش لبحث آفاق التعاون الرياضي والأكاديمي
رئيس جامعة بورسعيد يستقبل الدكتور كمال درويش لبحث آفاق التعاون الرياضي والأكاديمي
محمد الغزاوى

استقبل الأستاذ الدكتور شريف يوسف صالح رئيس جامعة بورسعيد، الأستاذ الدكتور كمال درويش أستاذ الإدارة الرياضية المتفرغ بكلية علوم الرياضة جامعة حلوان، وأحد أبرز رموز الرياضة المصرية والأكاديمية، وذلك خلال زيارته للجامعة للمشاركة في لجنة مناقشة رسالة ماجستير للباحث عبد الرحمن حافظ بقسم الإدارة الرياضية والترويح بكلية علوم الرياضة بجامعة بورسعيد، والتي جاءت بعنوان: "تأثير استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد على إدارة مباريات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم".
 

رئيس جامعة بورسعيد يستقبل الدكتور كمال درويش لبحث آفاق التعاون الرياضي والأكاديمي

وعقد رئيس الجامعة قبيل المناقشة اجتماعًا موسعًا مع الدكتور كمال درويش، بحضور الأستاذ الدكتور أحمد عبد القادر عميد كلية علوم الرياضة، والدكتور محمد رزق المشرف على قطاع المدن الجامعية، حيث ناقش اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك والاستفادة من الخبرات الواسعة للدكتور درويش في الإدارة الرياضية وإدارة المشروعات الكبرى.

كما استعرض رئيس الجامعة رؤية جامعة بورسعيد في تطوير البرامج الدراسية بكلية علوم الرياضة وإدخال برامج دولية متميزة تواكب احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي، مشيرًا إلى الإعداد لمشروعات تعاون مع وزارة الشباب والرياضة والانفتاح على العالم الخارجي من خلال السياحة الرياضية وتنظيم بطولات دولية على ملاعب الكلية، لما تتميز به من موقع استراتيجي على قناة السويس وبنية تحتية متطورة.
 

وأكد رئيس الجامعة أن هذا التعاون يهدف إلى إعداد نموذج عالمي يحتذى به في مجال علوم الرياضة، بما يضمن تأسيس منظومة إدارية حديثة تمنح خريجي الكلية شهادات مصرية معتمدة دوليًا.
 

ومن جانبه، أعرب الدكتور كمال درويش عن سعادته بالتعاون مع جامعة بورسعيد، مؤكدًا حرصه على المساهمة في هذا المشروع الرياضي والأكاديمي الكبير من خلال خطة محكمة وبالشراكة مع كيانات رياضية وأكاديمية بارزة داخل مصر وخارجها، بما يضمن تنفيذه بأفضل صورة.

بورسعيد جامعة بورسعيد العلوم الرياضية التعاون العلمى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضافة المواليد

عودة إضافة المواليد رسميًا.. ما هو العدد المسموح زيادته على بطاقة التموين؟

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

محمود الخطيب

نص اعتذار محمود الخطيب عن عدم الاستمرار في رئاسة الأهلي

محمود الخطيب

غضب واجتماع عاجل.. تفاصيل اليوم الأخير للخطيب في الأهلي

تمساح

تمت تربيته بشكل غير قانوني.. معلومات توضح سبب ظهور تمساح نيلي في الإسكندرية

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 12-9-2025

الاهلي

بعد اعتذار الخطيب.. من يقود الأهلي في الانتخابات المقبلة؟

حسام غالي

علاء عزت: تصريحات حسام غالي خيانة لمواثيق وقيم الأهلي

ترشيحاتنا

غزة

الإغاثة الطبية بغزة: الوضع الصحي كارثي والمستشفيات على وشك الانهيار

غزة

فرنسا: المجاعة في غزة والاستيطان في الضفة غير مقبولين ويجب زيادة الضغط على إسرائيل

أوكرانيا

أوكرانيا تتسلم 4 منصات باتريوت من ألمانيا.. وبولندا تغلق الطرق مع بلاروسيا

بالصور

آلاف السيارات من جيب تهدد سائقها بالقتـ ل بسبب عيب خطير

سيارة جيب
سيارة جيب
سيارة جيب

فستان كاجوال.. هيدي كرم تخطف الأنظار بظهورها

هيدي كرم
هيدي كرم
هيدي كرم

لا أحد يريد شرائها.. أودي تلغي إنتاج أحدث سياراتها الكهربائية

آودي
آودي
آودي

كاجوال لافت.. رحمة أحمد تخطف الأنظار بظهورها

رحمة أحمد
رحمة أحمد
رحمة أحمد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد