رئيس جامعة بورسعيد يبحث مع كمال درويش سبل التعاون الرياضي والأكاديمي

استقبل الأستاذ الدكتور شريف يوسف صالح رئيس جامعة بورسعيد، الأستاذ الدكتور كمال درويش أستاذ الإدارة الرياضية المتفرغ بكلية علوم الرياضة جامعة حلوان، وأحد أبرز رموز الرياضة المصرية والأكاديمية، وذلك خلال زيارته للجامعة للمشاركة في لجنة مناقشة رسالة ماجستير للباحث عبد الرحمن حافظ بقسم الإدارة الرياضية والترويح بكلية علوم الرياضة بجامعة بورسعيد، والتي جاءت بعنوان: "تأثير استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد على إدارة مباريات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم".



رئيس جامعة بورسعيد يستقبل الدكتور كمال درويش لبحث آفاق التعاون الرياضي والأكاديمي

وعقد رئيس الجامعة قبيل المناقشة اجتماعًا موسعًا مع الدكتور كمال درويش، بحضور الأستاذ الدكتور أحمد عبد القادر عميد كلية علوم الرياضة، والدكتور محمد رزق المشرف على قطاع المدن الجامعية، حيث ناقش اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك والاستفادة من الخبرات الواسعة للدكتور درويش في الإدارة الرياضية وإدارة المشروعات الكبرى.



كما استعرض رئيس الجامعة رؤية جامعة بورسعيد في تطوير البرامج الدراسية بكلية علوم الرياضة وإدخال برامج دولية متميزة تواكب احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي، مشيرًا إلى الإعداد لمشروعات تعاون مع وزارة الشباب والرياضة والانفتاح على العالم الخارجي من خلال السياحة الرياضية وتنظيم بطولات دولية على ملاعب الكلية، لما تتميز به من موقع استراتيجي على قناة السويس وبنية تحتية متطورة.



وأكد رئيس الجامعة أن هذا التعاون يهدف إلى إعداد نموذج عالمي يحتذى به في مجال علوم الرياضة، بما يضمن تأسيس منظومة إدارية حديثة تمنح خريجي الكلية شهادات مصرية معتمدة دوليًا.



ومن جانبه، أعرب الدكتور كمال درويش عن سعادته بالتعاون مع جامعة بورسعيد، مؤكدًا حرصه على المساهمة في هذا المشروع الرياضي والأكاديمي الكبير من خلال خطة محكمة وبالشراكة مع كيانات رياضية وأكاديمية بارزة داخل مصر وخارجها، بما يضمن تنفيذه بأفضل صورة.