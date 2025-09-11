قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اسما شريف منير بالحجاب: إحساس مريح وهادي مش عارفة أوصفه
مستشفيات قطاع غزة تستقبل 72 شهيدا و356 إصابة جديدة
محافظ القليوبية: ممشى أهل مصر ببنها سيكون مجانًا ومتاحًا لجميع فئات المجتمع
حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجاري المائية طبقا لقانون الري
رئيسة الحكومة التونسية: نتوافق مع موقف مصر فيما يخص رفض التهجير للشعب الفلسطيني
رئيس الوزراء: التوافق على أن حجم التبادل التجاري الحالي مع تونس لا يُلبي تطلعات الشعبين
الآن ..نتيجة التقديم في مـدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا عبر هذا الرابط
رئيسة الحكومة التونسية تعرب عن تقديرها للدور الحيوي لمصر في إيقاف الحرب على غزة
مدبولي: تعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال في مصر وتونس عبر الغرف التجارية
وزير الاستثمار: مصر ستكون ضمن أفضل 50 دولة في مؤشرات الاستثمار والتجارة العالمية
الذهب يتراجع تحت ضغط الدولار وجني الأرباح… والأسواق تترقب بيانات التضخم الأمريكية
البابا تواضروس: استضافة مؤتمر مجلس الكنائس العالمي يدعم صورة مصر
محافظات

وكيل تعليم بورسعيد يكرم الفائزين في مسابقات توجيه التربية المسرحية

وكيل تعليم بورسعيد يكرم الفائزين في مسابقات توجيه التربية المسرحية ومراكز تنمية القدرات والمبدعين
وكيل تعليم بورسعيد يكرم الفائزين في مسابقات توجيه التربية المسرحية ومراكز تنمية القدرات والمبدعين
محمد الغزاوى

كرم طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد اليوم الطلاب الفائزين فى مسابقات توجيه التربية المسرحية ومراكز تنمية القدرات والمبدعين وذلك بقاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان المديرية بحضور الأستاذ إيهاب عبد المقصود مدير عام الشئون التنفيذية والدكتورة نجلاء محمد محمود موجه عام التربية المسرحية.

وأكد وكيل تعليم بورسعيد التربية أن المسرح المدرسي هو الواجهة المضيئة دائما فى الأنشطة التربوية التي يتم ممارستها داخل المدارس حيث أنه يقدم الكلمة الطيبة والنصيحة المخلصة والقدوة الحسنة، إلى جانب تقديم الحركة المتقنة المصاحبة باللحن المنسجم واللوحة التعبيرية وذلك باعتباره أبو الفنون.

وأشار الغرباوي أن تكريم اليوم للطلاب الفائزين في مسابقات توجيه التربية المسرحية على مستوي محافظة بورسعيد وعلى مستوى الجمهورية في مسابقات الفنون المسرحية ومسرحة المناهج والطفولة ومكملات الأعمال المسرحية مثل مسرح العرائس والميلودراما والاستعراض.

وكيل تعليم بورسعيد يكرم  الفائزين في مسابقات توجيه التربية المسرحية ومراكز تنمية القدرات والمبدعين

وقدم  طاهر الغرباوي شهادات التقدير والتميز للطلاب الفائزين كما قدم شهادات التقدير للسادة المشرفين على الطلاب والموجهين الأوائل والموجهين المشرفين على المدارس الفائزة متمنيا للجميع دوام التوفيق والسداد.

وشمل التكريم مدارس طلعت حرب الرسمية لغات للحصول على مركز أول جمهوري عن مسرح العرائس ومدرسة عمرو السقا الإعدادية بنات للحصول على المركز الثاني بمسابقة مسرحه المناهج ومدرسة سانت مارى الخاصة للحصول على المركز الأول على مستوى المحافظة بمركز تنمية القدرات والمبدعين ومدرسة بورسعيد الدولية للحصول على المركز الأول جمهورى فى مسابقة القدرات الوزارية عن اوبريت كلاسيكيات .

كما تم تكريم مدرسة يوسف عاشور الابتدائية للفوز بالمركز الأول على مستوي المحافظة للنشاط الصيفى ومدرسة بورفؤاد الإعدادية بنين مركز أول محافظة عن الأوبريت ومدرسة هيئة قناة السويس الخاصة للمشاركة فى مسابقة الأوبريت ومدرسة نبوية الجابري الإعدادية بنات مركز أول محافظة للفنون المسرحية .

وختاما تم تكريم مدرسة سان جورج الخاصة للحصول على المركز الأول على مستوى المحافظة لمسابقة الاستعراض ومدرسة الرياضية بنات للحصول على المركز الأول لمركز تنمية القدرات والمبدعين عن المرحلة الثانوية ومدرسة بورسعيد التجريبية لغات للحصول على المركز الأول بمركز تنمية القدرات مسرح واستعراض .

