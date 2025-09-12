زبد البحر يعود من جديد إلى شواطئ بورسعيد

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محمد الغزاوى

عادت ظاهرة زبد البحر في الظهور مرة أخرى، بكثافة، صباح اليوم الجمعة، على شواطئ محافظة بورسعيد في ظل توافد المصطافين من أبناء بورسعيد وزوارها لقضاء عطلة نهاية الأسبوع.

وقضى المصطافون أوقاتهم على شاطئ بورسعيد بشكل طبيعي، حيث أقدم الأطفال على اللعب مع "رغاوي" زبد البحر، بينما حرص آخرون التقاط الصور التذكارية معه، مستمتعين بالسباحة والجلوس على الشاطئ وممارسة عدد من الألعاب الشاطئية.

ومن جانبه، أكد دكتور حسين رشاد، مدير محميات مصر الشمالية، أن زبد البحر ظاهرة طبيعية تحدث في البحر والمحيطات، واصفًا الظاهرة بقوله: "البحر بيغسل نفسه" لافتًا أن زيد البحر عبارة عن المواد العضوية الناتجة من تحلل النباتات والأسماك بعد موتها، وهذه المواد تكون مادة عضوية ثقيلة ملوثة للبحر، والبحر مع الأمواج يتخلص من هذه العوائق في صورة الزبد.

وشدد على أنها ظاهرة مفيدة، وأن الطحالب والنباتات عند موتها تخرج على الشاطئ بهذه الصورة، ويجرى نظافة مياه البحر من الشوائب والتخلص منها.

يشار إلى أن قسم علوم البحار بكلية العلوم جامعة بورسعيد، كان قد أعلن، في بيان سابق له، أن الظاهرة في حدودها الطبيعية الآمنة، حيث ينظف البحر نفسه بنفسه، ومع زيادة شدة الأمواج جرى قذف بعض الرغاوى الطافية نحو رمال الشاطىء، كما لوحظ أن زبد البحر أبيض اللون ودون رائحة، وذلك دلالة على عدم وجود ملوثات - بحسب البيان.

