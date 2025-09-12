رئيس مدينة بورفؤاد الإسراع فى تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية لتعزيز الخدمات

عقد الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، الاجتماع الدوري لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية الحالية، وذلك في إطار حرصه على تسريع وتيرة العمل بالمشروعات التنموية وتعظيم الفائدة من الموارد المخصصة لتحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة حياة المواطنين تنفيذاً لتوجيهات اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد بمتابعة سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها

حضر الاجتماع المهندسة إحسان بورما وكيل وزارة الطرق والنقل بمحافظة بورسعيد، والمهندسة رانيا منير مديرة الإدارة الهندسية، والمهندسة ريهام نجيب مديرة إدارة المشروعات.

رئيس مدينة بورفؤاد يتابع تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الحالية

وخلال اللقاء، تم عرض ومناقشة ملامح الخطة الاستثمارية التي تم وضعها بناء علي رؤية مصر ٢٠٣٠ وتوجيهات وزارة التخطيط وخطة وزارة التنمية المحلية للعام المالي الحالي والتي تهدف لضرورة استكمال خطط التنمية بالمدينة وإحداث طفرة تنموية شاملة تهدف إلي التكامل مع ماتم تحقيقه من مشروعات في السنوات الماضية أشاد بها الجميع علي مستوي الدولة.

وتابع الدكتور إسلام بهنساوي، مستجدات الموقف التنفيذي الحالي، والاعتمادات المالية المخصصة للمشروعات الجارى تنفيذها، كما اطلع على العديد من النسب المستهدف تنفيذها، والنسب الفعلية السابقة والحالية بالخطة الاستثمارية، والمتاح للربع الثالث، والمنصرف، والباقى بالربع الثاني من العام المالي للخطة، والتي تتضمن مشروعات الكهرباء، والرصف، فضلاً عن مناقشة موقف تنفيذ العديد من المشروعات التي تقوم بها الدولة على أرض المدينة، وذلك من أجل توفير الخدمات المختلفة وتحسين جودة الحياة لأهالي المدينة والتي تصب في النهاية لهدف تحقيق رضاء وسعادة المواطن .

و أكد الدكتور إسلام بهنساوي أن الخطة الاستثمارية، تتضمن مشروعات استكمال تطوير منظومة الطرق والمحاور والميادين، فضلا عن تطوير المناطق السكنية، والمجمعات الخدمية، والارتقاء بكافة المشروعات التي تمس حياة المواطن، موجها بالتنسيق بين كافة الجهات المختصة للبدء في تنفيذ خطط ومستهدفات الخطة الاستثمارية الحالية.

وأوضح رئيس مدينة بورفؤاد، إنه يتم متابعة موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الحالية للعام المالي الحالي وعمل التقارير الفنية بذلك أسبوعياً، ومتابعتها ميدانياً على الطبيعة، مع وضع الجدول الزمنى لتنفيذ هذه المشروعات، وسرعة الانتهاء منها فى موعدها المحدد، وبخاصة مشروعات الرصف.