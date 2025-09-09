قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طارق أبو العنين: إصابة مرموش كدمة وسيخضع لفحوصات.. وسيتم صرف مكافآت خاصة لنجوم الفراعنة
ترامب: وجهت ويتكوف بإبلاغ قطر بشأن الضربة الإسرائيلية لكن الوقت قد مضى
أمين الفتوى: لا حرمة في صناعة التماثيل أو عرضها إذا انتفت نية مضاهاة خلق الله
إعداد مشروع قومي كبير لتطوير الصحافة المصرية
ترامب: الهجوم الإسرائيلي على قطر كان قرار نتنياهو وليس قراري
تبرأ من عملية الدوحة.. ترامب: الهجوم على قطر قرار نتنياهو وليس قراري
محكمة جنائية دولية لجرائم البيئة
وكالة الطاقة الذرية تعلن التوصل إلى تفاهمات جديدة مع إيران
رئيس وزراء قطر: إسرائيل استخدمت أسلحة لم تستطع راداراتنا اكتشافها
يدمر القلب والمخ ويسبب الوفاة.. كيف تحمي نفسك من انسداد الشرايين
مصر تنجح في رعاية اتفاق تاريخي بين إيران والوكالة الذرية لاستئناف التعاون وبناء الثقة | تقرير
رئيس وزراء كندا: عدوان إسرائيل ضد الدوحة تصعيد غير مقبول للعنف وانتهاك لسيادة قطر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بورفؤاد يفوز على النصر بالعريش بهدفين في افتتاحية دوري الممتاز ب

بهنساوي : يطالب اللاعبين بضرورة التحلي بالعزيمة والإصرار والقتال في كل المباريات القادمة لضمان المنافسة على بطاقة الصعود
بهنساوي : يطالب اللاعبين بضرورة التحلي بالعزيمة والإصرار والقتال في كل المباريات القادمة لضمان المنافسة على بطاقة الصعود
محمد الغزاوى

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بورفؤاد الرياضي ، اليوم الثلاثاء، الفوز الأول فى الجولة الافتتاحية لدوري الممتاز ب على فريق النصر بالعريش بهدفين دون رد بتلك النتيجة يحصد فريق بورفؤاد اول ثلاث نقاط فى مشوار دوري الممتاز ب المؤهل لدوري المحترفين.

بدأ الشوط الأول من المباراة بضغط كبير من جانب فريق بورفؤاد الذى امتلك زمام الامور من البدايه وبدأ بالضغط العالى على دفعات فريق النصر المتكتل املا فى احراز هدف التقدم  من البداية وسيطر فريق بورفؤاد على منطقة وسط الملعب حتى جاءت صافرة الحكم لتنهى الشوط الأول بتعادل الفريقين بدون اهداف.

ومع مطلع الشوط الثاني وفى الدقيقة 58 بالتحديد يحرز اللاعب محمد متعب هدف الافتتاحية لفريق بورفؤاد برأسية رائعة استقبلها من عرضية متقنه من زميله احمد مصطفي لالا لتسكن الشباك معلنا عن تقدم بورفؤاد بهدف دون رد ، ليمتلك بعدها طيور النورس منطقة المناورات و تسفر عن خطورة حقيقية على المرمى كانت ممكن ان تترجم لأهداف لولا سوء التوفيق وقبل نهاية المباراة بدقائق معدودة يحرز اللاعب البديل أحمد البطوط الهدف الثاني والأخير من تسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء لتأتى بعدها صافرة النهايه بفوز نادي بورفؤاد بهدفين نظيفين.

بهنساوي : يطالب اللاعبين بضرورة التحلي بالعزيمة والإصرار والقتال في كل المباريات القادمة لضمان المنافسة على بطاقة الصعود

وفي سياق متصل، طالب الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد اللاعبين بضرورة التحلي بالعزيمة والإصرار والقتال في كل المباريات القادمة لضمان المنافسة على بطاقة الصعود إلى دوري المحترفين والذي يعد من أهم تطلعات أهالي المدينة في عودة فريق نادي بورفؤاد العريق إلى منافسات الدوري الممتاز مرة أخرى في ظل وجود تدعيمات بعدد من اللاعبين أصحاب الخبرات في الدوري الممتاز ووجود جهاز فني على أعلى مستوى بقيادة الكابتن محمد حليم نجم نادي حرس الحدود السابق.

بورفؤاد نادى بورفؤاد دورى المحترفين فريق النصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات

مكتب التنسيق يعلن نتائج المرحلة الثالثة لتنسيق طلاب الثانوية العامة عبر هذا الرابط

وزير التربية والتعليم

الطلاب هيدخلوا على مراحل| قرار عاجل بشأن العام الدراسي الجديد في المدارس

محمد رمضان

رفض استئناف نجل محمد رمضان على إيداعه دار رعاية بسبب مشاجرة نيو جيزة

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن "أعمال السنة" في العام الدراسي الجديد

وزير التربية والتعليم

التعليم تدرس صرف حافز شهري 1000 جنيه للمعلمين اعتبارا من نوفمبر المقبل

مكتبات المدارس

قرار عاجل من التعليم بشأن مكتبات المدارس قبل العام الدراسي الجديد

أرشيفية

وسائل إعلام قطرية: استشهاد 5 أشخاص في قصف إسرائيلي استهدف الدوحة

قطر

أول رد من الخارجية القطرية على المحاولة الاسرائيلية لاغتيال قادة حماس بالدوحة

ترشيحاتنا

مشغولات ذهبية

انخفاض مفاجئ في أسعار الذهب الآن في مصر

جانب من الاجتماع

المجتمعات العمرانية تعلن إلغاء مديونيات المقنن المائي

ازالة الاشغالات والتعديات

اليوم الثالث على التوالي.. رئيس جهاز 6 أكتوبر: تنفيذ 99 قرار غلق وتشميع وقطع مرافق

بالصور

يدمر القلب والمخ ويسبب الوفاة.. كيف تحمي نفسك من انسداد الشرايين

أمراض القلب والشرايين
أمراض القلب والشرايين
أمراض القلب والشرايين

أطعمة ترفع الكوليسترول الضار وتزيد خطر أمراض القلب

الدهون المتحولة خطر صامت على القلب
الدهون المتحولة خطر صامت على القلب
الدهون المتحولة خطر صامت على القلب

شاب أمريكي يحقق مليون دولار من تطبيق ذكاء اصطناعي.. يحسب السعرات

شاب أمريكي يحقق مليون دولار من تطبيق ذكاء الإصطناعي
شاب أمريكي يحقق مليون دولار من تطبيق ذكاء الإصطناعي
شاب أمريكي يحقق مليون دولار من تطبيق ذكاء الإصطناعي

لامتصاص أكبر .. أفضل الأوقات لتناول الفيتامينات

الوقت المناسب لتناول المكملات الغذائية الشائعة
الوقت المناسب لتناول المكملات الغذائية الشائعة
الوقت المناسب لتناول المكملات الغذائية الشائعة

فيديو

انفجارات تهز الدوحة

تفجيرات الدوحة .. تفاصيل هجوم جوي داخل قطر

حقن اخفاء الشعر الأبيض

حقن تخفي الشعر الأبيض.. علاج جديد للشيب يثير الجدل بين الدكاترة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

المزيد