بورفؤاد يفوز على النصر بالعريش بهدفين في افتتاحية دوري الممتاز ب

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بورفؤاد الرياضي ، اليوم الثلاثاء، الفوز الأول فى الجولة الافتتاحية لدوري الممتاز ب على فريق النصر بالعريش بهدفين دون رد بتلك النتيجة يحصد فريق بورفؤاد اول ثلاث نقاط فى مشوار دوري الممتاز ب المؤهل لدوري المحترفين.

بدأ الشوط الأول من المباراة بضغط كبير من جانب فريق بورفؤاد الذى امتلك زمام الامور من البدايه وبدأ بالضغط العالى على دفعات فريق النصر المتكتل املا فى احراز هدف التقدم من البداية وسيطر فريق بورفؤاد على منطقة وسط الملعب حتى جاءت صافرة الحكم لتنهى الشوط الأول بتعادل الفريقين بدون اهداف.

ومع مطلع الشوط الثاني وفى الدقيقة 58 بالتحديد يحرز اللاعب محمد متعب هدف الافتتاحية لفريق بورفؤاد برأسية رائعة استقبلها من عرضية متقنه من زميله احمد مصطفي لالا لتسكن الشباك معلنا عن تقدم بورفؤاد بهدف دون رد ، ليمتلك بعدها طيور النورس منطقة المناورات و تسفر عن خطورة حقيقية على المرمى كانت ممكن ان تترجم لأهداف لولا سوء التوفيق وقبل نهاية المباراة بدقائق معدودة يحرز اللاعب البديل أحمد البطوط الهدف الثاني والأخير من تسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء لتأتى بعدها صافرة النهايه بفوز نادي بورفؤاد بهدفين نظيفين.

بهنساوي : يطالب اللاعبين بضرورة التحلي بالعزيمة والإصرار والقتال في كل المباريات القادمة لضمان المنافسة على بطاقة الصعود

وفي سياق متصل، طالب الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد اللاعبين بضرورة التحلي بالعزيمة والإصرار والقتال في كل المباريات القادمة لضمان المنافسة على بطاقة الصعود إلى دوري المحترفين والذي يعد من أهم تطلعات أهالي المدينة في عودة فريق نادي بورفؤاد العريق إلى منافسات الدوري الممتاز مرة أخرى في ظل وجود تدعيمات بعدد من اللاعبين أصحاب الخبرات في الدوري الممتاز ووجود جهاز فني على أعلى مستوى بقيادة الكابتن محمد حليم نجم نادي حرس الحدود السابق.