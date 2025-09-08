حوّلت الأجهزة المعنية بمحافظة بورسعيد حركة الركاب إلى كوبري النصر، بعد إيقاف معديات بورفؤاد إثر قيام شخص بإلقاء نفسه في المجرى الملاحي لقناة السويس، بما ضمن عدم تعطيل المواطنين،

وتمكنت قوات الإنقاذ التابعة لهيئة قناة السويس، بمشاركة مرفق المعديات وجهات أخرى، من انتشال جثمان الشخص غارقًا عن طريق الغطاسين،

إعادة حركة الركاب.. انتشال جثة شخص ألقى بنفسه في معدية بورفؤاد

وأوضح شهود عيان أن المتوفى كان يعاني من مرض نفسي، حيث استقل معدية الركاب وبعد تحركها هرول إلى الباب الخلفي وألقى بنفسه في المياه، ما أثار ذهول الركاب،

وأعاد مرفق المعديات تشغيل حركة العبور من جديد عقب انتهاء أعمال انتشال الجثمان، فيما تباشر الأجهزة المعنية استكمال الإجراءات للعرض على جهات التحقيق، وتم التحفظ على الجثمان بالمشرحة.