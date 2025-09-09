رئيس مدينة بورفؤاد: بدء موسم حصاد محصول الأرز بسهل الطينة

أعلن الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم الثلاثاء ، بدء موسم حصاد الأرز بمنطقة سهل الطينة شرق المحافظة ، حيث بلغت مساحة الأراضى الزراعية المنزرعة بالأرز فى نطاق مدينة بورفؤاد لهذا العام ٤ آلاف فدان بمنطقة سهل الطينة في شرق المحافظة زراعات علي مياه متأثرة بالملوحة، كما بلغت متوسط الإنتاجية نسبة ٢,٥ طن .

وفي سياق متصل، أشاد الدكتور إسلام بهنساوي بجهود المزارعين بمنطقة سهل الطينة، وإنتاج أجود المحاصيل الزراعية ، معربا عن فخره بالتنمية الزراعية التي تشهدها مدينة بورفؤاد،و التوسع في زراعة أكبر مساحة ممكنة من الأراضي الزراعية ،وتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول الأرز .

وأشار رئيس مدينة بورفؤاد بأن منطقة سهل الطينة تحظى بإهتمام القيادة السياسية ، مؤكداً بأن الدولة المصرية تقف مع المزارع الجاد الذي نجح في تعمير الأرض وتحويلها إلى أرض خصبة تنتج أجود المحاصيل الزراعية، مؤكدا علي توفير كافة سبل الراحة والدعم للمزارع لاستمرار عجلة الإنتاج والتنمية الزراعية .

بهنساوي يطالب بعدم حرق قش الأرز وتعظيم الاستفادة منه للحفاظ على البيئة ومنع السحابه السوداء

وطالب الدكتور إسلام بهنساوي من المزارعين بعدم حرق قش الأرز للحفاظ على البيئة ومنع السحابه السوداء وتعظيم الاستفادة من قش الأرز وذلك بتخزين القش والاستفادة منها كتربه بديله للزراعة وخاصة فى الاراضى الملحيه والغدقه والأراضي سيئة الصرف والأراضي المصابه بالنيماتودا وايضا داخل الصوب الزراعيه ، او كعلف وذلك برفع نسبة البروتين به وإضافة المولاس واستخدامه فى تغذية الحيوان و عمل كومات سماديه واستخدامه ك كمبوست ، وذلك بالتنسيق مع مديرية الزراعة بعمل حملات توعية والمرور الدورى على الحقول والتأكد من عدم حرق القش، وقد قامت مديرية الزراعة ببورسعيد برئاسة المهندس كامل تويج بتوفير الأسمدة و التقاوي للمزارعين بنسبة ١٠٠ ٪ ، بالإضافة إلى توفير ٤٤٤ حقل إرشادي للمزارعين