رئيس مدينة بورفؤاد: استمرار أعمال إحلال وتأسيس الطرق الرئيسية بمساكن مشروع الـ 9000

تابع الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، تنفيذاً لتوجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد بمتابعة سير العمل في عدد من المشروعات بمختلف القطاعات، سير العمل في إحلال وتأسيس الطرق الرئيسية بمساكن مشروع الـ 9000، وذلك في إطار الارتقاء بقطاع الطرق وتجميل الطرق الرئيسية والفرعية ومحيط العقارات السكنية والميادين وإضفاء المظهر الحضاري والجمالي لقطاعات المدينة، ودلك من خلال التنسيق مع مديرية الطرق والنقل برئاسة المهندسة إحسان بورما.

كما صرح الدكتور إسلام بهنساوي أن المنطقة شهدت الإنتهاء من عمليات مد وإحلال شبكات المرافق لبدء العمل بخطة رفع كفاءة شبكات الطرق الرئيسية والفرعية وذلك وفقًا لما يستهدفه هذا المشروع الضخم، مشيراً إلى استكمال اعمال الاحلال والتأسيس للطرق الفرعية خلال المرحلة الاولى تمهيداً لوضع بلاطات الانترلوك.

وأشار رئيس مدينة بورفؤاد إلى أن مناطق الفيروز ومساكن الإعلان الثامن الكراسة الزرقاء "9000" تعد من المناطق السكنية الواعدة والتي ستشهد طفرة في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتي يأتي على رأس أولويات مخطط العمل رصف الطرق الرئيسية والفرعية .

وأوضح الدكتور إسلام بهنساوي ، أن مدينة بورفؤاد شهدت معدلات كبيرة من المشروعات السكنية بفضل توجيهات القيادة السياسية ، والتى استهدفت تحقيق التنمية المستدامة على أرض المحافظة وإقامة كبرى المشروعات التنموية والخدمية للارتقاء بالمدينة

بهنساوي : يشدد على اسراع وتيرة العمل في إنارة الطرق الفرعية بالتزامن مع تركيب الانترلوك

وفي سياق متصل، تابع الدكتور إسلام بهنساوي سير العمل في زراعة أعمدة الانارة العامة ، حيث تتصمن الأعمال تركيب الأعمدة الديكورية ومد كابلات توصيل التيار الكهربائي وتركيب اللوحات الخاصة بالتحكم في الإنارة، بنسبة تنفيذ بلغت ٦٠٪؜، وتمت إنارتها بالكامل، إلى جانب تركيب الولاعات والكابلات الخاصة بالمشروع.

وشدد رئيس مدينة بورفؤاد على التنسيق بين كافة الجهات المختصة بالأعمال وتذليل أي عقبات، وسرعة الإنتهاء من المشروعات الجارية في عدد من القطاعات وفق المخطط الزمني، مؤكداً أن المدينة تشهد أعمال تنموية غير مسبوقة في مجال إقامة مشروعات خدمية تهدف لخدمة المواطن في المقام الأول .