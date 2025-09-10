رئيس مدينة بورفؤاد: استمرار أعمال إحلال وتأسيس الطرق الرئيسية بمساكن مشروع الـ 9000

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحة تعلن توافر أمصال العقارب والثعابين بالوحدات الصحية بالخارجة
مجلس الاتحاد السكندري يجتمع لتوفيق أوضاع النادي وفقاً لتعديلات قانون الرياضة الجديد
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم 10 سبتمبر 2025
قرار جديد في دعوى تطالب بعدم دستورية قانون الإيجار القديم
أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025
تعرف على سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم .. فيديو
زيلينسكي: الطائرات الروسية بدون طيار فوق بولندا تشكل "سابقة خطيرة" لأوروبا
وزيرة التنمية المحلية: تطوير مدينة دهب يتضمن إطلاق منصة لطرح فرص استثمارية قابلة للتنفيذ
التحقيق مع البلوجر أصالة وشقيقها بتهمة بث محتوى خادش للحياء
ترامب غاضب من تجاهل إسرائيلي.. رئيس الأركان أبلغه بهجوم الدوحة بدلًا من تل أبيب
حقيقة زيادة أسعار الزي المدرسي بنسبة 10%.. فيديو
نائب وزير الصحة يتفقد مشروع تطوير مستشفى أبنوب المركزي والمبرة بأسيوط
محافظات

بهنساوي : يشدد على اسراع وتيرة العمل في إنارة الطرق الفرعية بالتزامن مع تركيب الانترلوك

بهنساوي : يشدد على اسراع وتيرة العمل في إنارة الطرق الفرعية بالتزامن مع تركيب الانترلوك
بهنساوي : يشدد على اسراع وتيرة العمل في إنارة الطرق الفرعية بالتزامن مع تركيب الانترلوك
محمد الغزاوى

 تابع الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، تنفيذاً لتوجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد بمتابعة سير العمل في عدد من المشروعات بمختلف القطاعات، سير العمل في إحلال وتأسيس الطرق الرئيسية بمساكن مشروع الـ 9000، وذلك في إطار الارتقاء بقطاع الطرق وتجميل الطرق الرئيسية والفرعية ومحيط العقارات السكنية والميادين وإضفاء المظهر الحضاري والجمالي لقطاعات المدينة، ودلك من خلال التنسيق مع مديرية الطرق والنقل برئاسة المهندسة إحسان بورما.

كما صرح الدكتور إسلام بهنساوي أن المنطقة شهدت الإنتهاء من عمليات مد وإحلال شبكات المرافق لبدء العمل بخطة رفع كفاءة شبكات الطرق الرئيسية والفرعية وذلك وفقًا لما يستهدفه هذا المشروع الضخم، مشيراً إلى استكمال اعمال الاحلال والتأسيس للطرق الفرعية خلال المرحلة الاولى تمهيداً لوضع بلاطات الانترلوك.

وأشار رئيس مدينة بورفؤاد إلى أن مناطق الفيروز ومساكن الإعلان الثامن الكراسة الزرقاء "9000" تعد من المناطق السكنية الواعدة والتي ستشهد طفرة في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتي يأتي على رأس أولويات مخطط العمل رصف الطرق الرئيسية والفرعية .

وأوضح الدكتور إسلام بهنساوي ، أن مدينة بورفؤاد شهدت معدلات كبيرة من المشروعات السكنية بفضل توجيهات القيادة السياسية ، والتى استهدفت تحقيق التنمية المستدامة على أرض المحافظة وإقامة كبرى المشروعات التنموية والخدمية للارتقاء بالمدينة

بهنساوي : يشدد على اسراع وتيرة العمل في إنارة الطرق الفرعية بالتزامن مع تركيب الانترلوك

وفي سياق متصل، تابع الدكتور إسلام بهنساوي سير العمل في زراعة أعمدة الانارة العامة ، حيث تتصمن الأعمال تركيب الأعمدة الديكورية ومد كابلات توصيل التيار الكهربائي وتركيب اللوحات الخاصة بالتحكم في الإنارة، بنسبة تنفيذ بلغت ٦٠٪؜، وتمت إنارتها بالكامل، إلى جانب تركيب الولاعات والكابلات الخاصة بالمشروع.

وشدد رئيس مدينة بورفؤاد على التنسيق بين كافة الجهات المختصة بالأعمال وتذليل أي عقبات، وسرعة الإنتهاء من المشروعات الجارية في عدد من القطاعات وفق المخطط الزمني، مؤكداً أن المدينة تشهد أعمال تنموية غير مسبوقة في مجال إقامة مشروعات خدمية تهدف لخدمة المواطن في المقام الأول .

بورفؤاد بورسعيد مشروع 9000 مدينة بورفؤاد

مشغولات ذهبية

بسبب التحرّك العالمي.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10-9-2025

منتخب مصر

منتخب مصر يقترب من المونديال.. سيناريوهات التأهل بعد التعادل مع بوركينا فاسو

محمد صلاح

ليفربول يرسل طائرة خاصة لإعادة محمد صلاح من بوركينافاسو

حكم استخدام الفيزا في الشراء

فيزا المشتريات محرمة شرعا في هذه الحالة.. دار الإفتاء تكشف

دولار امريكي

عقب تراجعه .. سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

الراحل أحمد الدجوي وشقيقه عمرو

أدلة جديدة تقلب القضية| عمرو الدجوي يثير الجدل: شقيقي «أحمد» قتـ..ـل باحترافية ولم ينتـ.ـحر

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رئيس وزراء قطر

رئيس وزراء قطر: الولايات المتحدة أبلغتنا بوقوع الهجوم على الدوحة بعد الاستهداف بعشر دقائق

مشغولات ذهبية

انخفاض مفاجئ في أسعار الذهب الآن في مصر

جانب من الاجتماع

المجتمعات العمرانية تعلن إلغاء مديونيات المقنن المائي

ازالة الاشغالات والتعديات

اليوم الثالث على التوالي.. رئيس جهاز 6 أكتوبر: تنفيذ 99 قرار غلق وتشميع وقطع مرافق

بالصور

رفقة ابنها.. جوري بكر تستعرض رشاقتها

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

10 خطوات لتخطي فسخ الخطوبة

10 خطوات لتخطي فسخ الخطوبة
10 خطوات لتخطي فسخ الخطوبة
10 خطوات لتخطي فسخ الخطوبة

أسرار الطعم اللذيذ.. طريقة عمل الكشري

الكشري
الكشري
الكشري

10 إشارات واضحة تدل أن خاطبك "يلعب بمشاعرك" وليس جادًا في الزواج

جواز المصالح وولاد الأصول..هل النية تبرر العلاقة؟
جواز المصالح وولاد الأصول..هل النية تبرر العلاقة؟
جواز المصالح وولاد الأصول..هل النية تبرر العلاقة؟

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

