بورفؤاد.. حملات مكثفة لمجابهة فارزي القمامة | صور

تابع الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم، استمرار الحملات المكبرة لمجابهة ظاهرة فرز القمامة تحت ستار الليل لما لها من آثار سلبية على الصحة العامة والبيئة المحيطة، وتمثل إساءة للمظهر الجمالي والحضاري لمدينة بورفؤاد،

وذلك في إطار توجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد بتكثيف المجهودات والمتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات والقضاء على المظاهر العشوائية.

هذا وقد أسفرت الحملة عن مصادرة عدد من عربات اليد كان يستخدمها فارزي القمامة ، مع استمرار المرور الميداني المكثف لممرات ومناور العقارات السكنية، مشددًا على اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين لمنع تكرار مثل هذه الظواهر.

رئيس بورفؤاد: حملات مكثفة لمجابهة فارزي القمامة خلال ورديات العمل الصباحية والمسائية

كما وجه الدكتور إسلام بهنساوي بإستمرار الحملات والمتابعة الميدانية لضبط فارزي القمامة ومواجهتهم بكل شدة وحزم لما تمثله تلك الظاهرة السلبية من تبديد للمجهودات التي تقوم بها الأجهزة التنفيذية بمجلس المدينة في تجميل الشوارع والطرق الرئيسية وتطوير الحدائق .