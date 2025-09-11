رئيس مدينة بورفؤاد يستقبل وفد كنيسة مارجرجس .. ويؤكد: المرحلة الراهنة تحتاج للتكاتف

استقبل الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم الأربعاء، الأب يوحنا أديب كاهن كنيسة مارجرس، وذلك في إطار تعزيز أواصر المحبة والتعاون بين أبناء الشعب المصري بمختلف أطيافهم وانتماءاتهم الدينية.

ورحب الدكتور إسلام بهنساوي بزيارة وفد الكنيسة ، مؤكداً أهمية دور الكنيسة ورجال الدين في المجتمع والدين يعدوا شركاء التنمية التي يشهدها المجتمع.

وخلال اللقاء ، أكد رئيس مدينة بورفؤاد أن المرحلة الحالية تحتاج إلى مزيد من التكاتف والتلاحم وزيادة التوعية بضرورة توحيد الأفكار والرؤى للنهوض بوطننا الغالى مصر والحفاظ على مقدراته، ومواجهة التحديات التى يشهدها الوضع الإقليمى بشكل عام، وهو ما يقوم به القيادات الدينية بدور العبادة.

ومن جانبه، قدم الأب يوحنا أديب شكره لرئيس مدينة بورفؤاد لما يراه من إنجازات على أرض مدينة بورفؤاد، مؤكدا على وحدة الصف والتعايش السلمي وتكريس مبدأ المواطنة والعمل تحت شعار الإخلاص والإنتاج من أجل رفعة الوطن وعزته.