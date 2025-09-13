قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ألمانيا.. جدل داخلي واسع بعد دعوة فون دير لاين لفرض عقوبات على إسرائيل
زعيم الأغلبية: خفض التنسيق الأمني مع إسرائيل رسالة سيادية قوية.. واعتماد حل الدولتين انتصار للشرعية
موعد ومكان جنازة أرملة الراحل سيد مكاوي
وفاة أرملة الموسيقار الراحل سيد مكاوي
هل يجوز الصلاة على النبي بطريقة غير معروفة ؟.. الإفتاء تجيب
أيقونة حضارية عالمية.. المتحف المصري الكبير هدية مصر للعالم
أفضل عائد من شراء الشهادات البنكية.. اعمل فلوس بكل سهولة
إلهام شاهين عن تعاونها مع إسماعيل عبد الحافظ: كان ذكيا فى اختياراته للنصوص.. خاص
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 13-9-2025
أحمد حسن يثير الجدل بشأن مباراة الزمالك والمصري
55 جنيها دفعة واحدة..انخفاضات كبيرة في أسعار الدواجن والشعبة تزف بشري سارة
زعيم المعارضة الإسرائيلية: مقترح مصر بإنشاء قوة عربية مشتركة ضربة موجعة
مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي يعلن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة الطلبة

أعلن مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي، برئاسة الناقد السينمائي أحمد عسر، وبرئاسة شرفية للمنتج هشام سليمان، عن لجنة تحكيم مسابقة الطلبة في دورته الأولى (دورة النجم محمود ياسين)، التي تنطلق فعالياتها الخميس المقبل 18 سبتمبر وتستمر حتى 22 من الشهر الجاري.

يرأس اللجنة الدكتور وليد سيف، أستاذ النقد السينمائي بأكاديمية الفنون والرئيس الأسبق للمركز القومي للسينما، وهو ناقد وكاتب سينمائي بارز كتب 15 فيلماً روائياً طويلاً وأكثر من 30 كتاباً في مجال النقد، وحاصل على جائزة الدولة للتفوق في الفنون.

وتضم في عضويتها الدكتورة ثناء هاشم، أستاذ السيناريو بالمعهد العالي للسينما وكاتبة السيناريو والباحثة الأكاديمية صاحبة إسهامات بارزة في كتابة الأفلام الروائية والتسجيلية والمستشارة الدرامية بعدة جهات عربية، كما شاركت في لجان تحكيم دولية وحصلت على جوائز وتكريمات، إلى جانب الدكتور محمد شفيق، مدير التصوير وأستاذ قسم التصوير بالمعهد العالي للسينما، الذي يعد من أبرز مديري التصوير في مصر والعالم العربي بخبرة تجاوزت 30 عاماً قدّم خلالها عشرات الأعمال المميزة وشارك في تخريج أجيال جديدة من المصورين.

وأعلن المهرجان في وقت سابق عن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة برئاسة المخرج عماد البهات، التي تضم الفنانة التونسية سناء يوسف والمؤلف الموسيقي المصري تامر كروان والمخرج الأردني بهاء الحسين والكاتب والناقد السينمائي المصري رامي عبد الرازق، بما يعكس التنوع العربي في تشكيلها.

كما أعلن المهرجان عن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة برئاسة المخرج الكبير مجدي أحمد علي، وتضم في عضويتها المخرج والمنتج السينمائي الصينى چى ڤين لى، والمخرج والمنتج السعودي أيمن خوجة، تأكيداً على البعد الدولي للمهرجان.

جدير بالذكر أن مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي يُقام برعاية اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، ونقابة المهن السينمائية برئاسة مسعد فودة.

