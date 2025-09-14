بدء أعمال الرصف النهائية بمنطقة علي بن أبي طالب بزهور بورسعيد

بدأت أعمال الرصف بالطبقة الأسفلتية النهائية بمنطقة علي بن أبي طالب (القطاع الأول) بحي الزهور، فى محافظة بورسعيد تحت إشراف جهاز تعمير سيناء – منطقة تعمير بورسعيد.

في إطار الخطة الشاملة التي تشهدها محافظة بورسعيد لتطوير ورفع كفاءة منظومة الطرق والبنية التحتية في مختلف الأحياء، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد بسرعة إنجاز المشروعات الجارية بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بالشكل الجمالي والحضاري للمدينة.

وتتضمن الأعمال رصف ورفع كفاءة وتوسعة الشوارع، وإنشاء أماكن مخصصة لانتظار السيارات، إلى جانب تنفيذ أعمال تجميل ولاند سكيب متكاملة وتركيب أعمدة إنارة ديكورية حديثة فضلا عن إزالة ورفع كافة الإشغالات والتعديات، بما يعزز السيولة المرورية ويوفر بيئة حضارية تليق بأبناء بورسعيد.