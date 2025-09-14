قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

أحمد عسر يكشف حقيقة إلغاء مهرجان بورسعيد.. خاص

الناقد أحمد عسر
الناقد أحمد عسر
أحمد إبراهيم

نفى الناقد أحمد عسر رئيس مهرجان بوؤسعيد السينمائي ما يتردد بشان إلغاء الدورة الأولى من المهرجان المقرر إقامته فى 18 سبتمبر الحالى، وتستمر حتي 22 من الشهر ذاته.

وأكد أحمد عسر في تصريح خاص لصدى البلد : كل ما يتردد عار تمامًا من الصحة، ونجري حاليا وضع اللمسات النهائية على الدورة الأولى من المهرجان، والذى يشهد عديد من المفاجآت، وأتمنى أن تحقق الدورة الأولى للمهرجان أهدافها وأن يكون مهرجانًا فريدًا من نوعه. 

وأضاف أحمد عسر: نسير بخطي ثابتة وواضحة حاليا، وسيقام فى موعده الذى تم الإعلان عنه من قبل، وقد حصلنا على كافة الموافقات الخاصة بالمهرجان. 

لجنة تحكيم مسابقة أفلام الطلبة 

وقد أعلن مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي، برئاسة الناقد السينمائي أحمد عسر، وبرئاسة شرفية للمنتج هشام سليمان، عن لجنة تحكيم مسابقة الطلبة في دورته الأولى (دورة النجم محمود ياسين)، التي تنطلق فعالياتها الخميس المقبل 18 سبتمبر وتستمر حتى 22 من الشهر الجاري.

يرأس اللجنة الدكتور وليد سيف، أستاذ النقد السينمائي بأكاديمية الفنون والرئيس الأسبق للمركز القومي للسينما، وهو ناقد وكاتب سينمائي بارز كتب 15 فيلماً روائياً طويلاً وأكثر من 30 كتاباً في مجال النقد، وحاصل على جائزة الدولة للتفوق في الفنون.

وتضم في عضويتها الدكتورة ثناء هاشم، أستاذ السيناريو بالمعهد العالي للسينما وكاتبة السيناريو والباحثة الأكاديمية صاحبة إسهامات بارزة في كتابة الأفلام الروائية والتسجيلية والمستشارة الدرامية بعدة جهات عربية، كما شاركت في لجان تحكيم دولية وحصلت على جوائز وتكريمات، إلى جانب الدكتور محمد شفيق، مدير التصوير وأستاذ قسم التصوير بالمعهد العالي للسينما، الذي يعد من أبرز مديري التصوير في مصر والعالم العربي بخبرة تجاوزت 30 عاماً قدّم خلالها عشرات الأعمال المميزة وشارك في تخريج أجيال جديدة من المصورين.

وأعلن المهرجان في وقت سابق عن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة برئاسة المخرج عماد البهات، التي تضم الفنانة التونسية سناء يوسف والمؤلف الموسيقي المصري تامر كروان والمخرج الأردني بهاء الحسين والكاتب والناقد السينمائي المصري رامي عبد الرازق، بما يعكس التنوع العربي في تشكيلها.

كما أعلن المهرجان عن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة برئاسة المخرج الكبير مجدي أحمد علي، وتضم في عضويتها المخرج والمنتج السينمائي الصينى چى ڤين لى، والمخرج والمنتج السعودي أيمن خوجة، تأكيداً على البعد الدولي للمهرجان.

جدير بالذكر أن مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي يُقام برعاية اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، ونقابة المهن السينمائية برئاسة مسعد فودة.

