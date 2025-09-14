قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ناجي الشهابي لـ«صدى البلد»: دَعيت لتشكيل الائتلاف الوطني الحر لتحقيق ممارسة انتخابية ديمقراطية.. ورؤساء أحزاب وشخصيات عامة ومفاجآت في قائمتنا لخوض انتخابات مجلس النواب
إصابات واعتقالات.. اضطرابات في لندن خلال مظاهرة لليمين المتطرف ضد المهاجرين
تغيرات مفاجئة في درجات الحرارة.. متى ينتهي فصل الصيف رسميا؟
كامل الوزير: ندعو الشركات الأمريكية للاستثمار في الموانئ المصرية ومشروعات النقل
لأول مرة.. تدريس وحدة الجدارات البيئية لطلاب الصف الأول بالتعليم الفني
مصر وباكستان تبحثان تعزيز التعاون وتعلنان التضامن مع قطر في مواجهة العدوان الإسرائيلي
كامل الوزير والسفيرة الأمريكية يبحثان تعزيز الاستثمارات في قطاع النقل البحري
كامل الوزير يستقبل السفيرة الأمريكية بالقاهرة في جولة بميناء الإسكندرية
حزن على السوشيال ميديا بعد وفاة الطفل عساف بن تركي
3.6 مليار دولار.. الرئيس السيسي يستقبل قيادات شركات سكاتك وصنجرو لتعزيز الاستثمارات في الطاقة الخضراء
الزراعة: المعارض الكبرى بيئة خصبة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص عمل للشباب
زلزال بقوة 4.9 ريختر يضرب سواحل إندونيسيا دون تسجيل خسائر
فن وثقافة

حكاية ديجافو من مسلسل ما تراه ليس كما يبدو تتصدر المشاهدات

سعيد فراج

حققت حكاية "ديجافو"، سادس حكايات مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"، نجاحاً لافتاً منذ عرض الحلقة الأولى، حيث تصدرت قائمة الأكثر مشاهدة على منصتي Watch It وشاهد في مصر والإمارات، كما حصدت تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الحكاية من تأليف نسمة سمير، إخراج محمد خضر، وإنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية، ويقوم ببطولتها النجمة شيري عادل في شخصية "مسك"، شيف شهيرة تدخل في دوامة من الشكوك والصراعات مع زوجها د. سيف الذي يجسده أحمد الرافعي. وتشاركهما البطولة كل من هند عبدالحليم في دور "هبة" شقيقة سيف، وعمرو وهبة في دور "موسى" صديق العائلة وخطيب هبة.

وقدمت الحلقة الأولى جرعة مكثفة من التشويق والغموض، إذ افتتحت بأجواء أسرية دافئة سرعان ما تحولت إلى سلسلة من المفاجآت، بعدما بدأت "مسك" تعيش مواقف متكررة أشبه بحالة "ديجافو"، وهو ما وضعها أمام تساؤلات مرعبة حول حقيقة ما يجري، وما إذا كانت تفقد السيطرة على ذاكرتها أو تواجه لعبة أكبر.

مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

ويواصل صناع العمل تصوير الحكاية السابعة والأخيرة من المسلسل، والتي يقوم ببطولتها نور إيهاب ويوسف عمر من تأليف أدهم أبو ذكري وإخراج محمود زهران.

يُذكر أن مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" يضم نخبة من النجوم الشباب في كل حكاية، من بينهم: أحمد خالد صالح، مريم الجندي، هنادي مهنا، أحمد جمال سعيد، تارا عماد، وليلى زاهر، ليشكل أحد أبرز التجارب الدرامية المكونة من حكايات منفصلة هذا الموسم.

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

بعد أيام من زفافهما.. زوجة مينا مسعود تظهر على كرسي متحرك

بعد أيام من زفافهما.. زوجة مينا مسعود تظهر على كرسي متحرك |شاهد

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026 .. قرار عاجل من التعليم الآن

شبكات الكهرباء

فصل الكهرباء اليوم عن هذه المناطق في كفر الشيخ .. تعرّف عليها

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الأحد

جانب من الواقعة

الداخلية تكشف تفاصيل محاولة شقيقتين تهريب «شارون» أكبر تجّار المخدرات بحدائق القبة |فيديو وصور

بكام النهاردة؟ أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025

بكام النهاردة؟ أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025

رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

كاي ي اكس 3 برو إم شيرى تيجو 4 برو 2026

تختار إيه .. كاي ي اكس 3 برو أم شيرى تيجو 4 برو 2026؟

بي ام دبليو 316 موديل 2001

بسعر مدهش .. اركب بي إم دبليو 316 أوتوماتيك

أخبار السيارات| 5 سيارات أحدث موديل الأولى بأقل سعر .. أرخص سيارة أوتوماتيك كسر زيرو 2025

إنطلاق أولي فعاليات الدورة التدريبية "مطبقي المبيدات" بالإدارة الزراعية بالزقازيق

زراعة الشرقية

وائل جسار وريهام عبد الحكيم يتألقان في حفل مهرجان ليالي مراسي |صور

وائل جسار وريهام عبد الحكيم

نجوم هربوا قبل الزفاف بساعات| نجلاء بدر شعرت بأن الفستان كفن.. ناهد السباعي رسالة روحانية ابعدتها.. فريال يوسف تتعرض للخيانة

نجلاء بدر

بشورت جينز.. بوسي تتألق بإطلالة جريئة على الشاطئ بالساحل الشمالي|شاهد

بوسي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

