نجوم هربوا قبل الزفاف بساعات| نجلاء بدر شعرت بأن الفستان كفن.. ناهد السباعي رسالة روحانية ابعدتها.. فريال يوسف تتعرض للخيانة

تعرض عدد من النجوم لمواقف صعبة قبل الزواج مما تسبب فى هروب طرف عن الآخر وخلق حالة من الجدل الواسع، خاصة ان هذه الأطراف تتأثر نفسيا مما حدث ولعل أبرز هؤلاء النجوم نجلاء بدر التى تأثرت بهروب محمد منير قبل زواجهما بستة أيام فقط.

ونرصد فى التقرير التالى أبرز النماذج من النجوم الذين تركوا بعضهما قبل الزواج بساعات قليلة لأسباب مختلفة.

نجلاء بدر

وقالت الفنانة نجلاء بدر، إن الفنان محمد منير غنّى لها أغنية "لما النسيم"، مشيرة إلى أن الكينج تقّدم لخطبتها فى المنزل.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "أنا وأنا"، على فضائية "ON E"، مع الإعلامية سمر يسرى: "أحلى حاجة حصلت لى"، لافتة إلى أن منير ظهر فى حياتها كمطرب، ولكن عندما اتصلت به لعمل لقاء معه، فطلب يدها للزواج، مردفة: "أنا اتخضيت".

وأوضحت أنها وافقت على محمد منير وهى فى شرم الشيخ، مشيرة إلى أنه طلب منها أن توقف عملها، ووعدها بفرش المنزل من ألمانيا.

وذكرت أنه كان من المفترض أن يكون كتب الكتاب فى يوم 9 مارس، ولكنه "اختفى" قبله بـ6 أيام، ولم يرد على هاتفه، موضحة أن منير قال لها: "حاسس إنى هظلمك معايا.. وأنا أكبر منك".

ولفتت الفنانة نجلاء بدر إلى أن الموضوع استغرق شهرين وحوالى 4 أيام، معلقة: "أنا اتخطفت واتسبت".

وأضافت نجلاء بدر أنها شعرت بالصدمة باختفاء محمد منير قبل الزفاف بأيام حتى أنها حين استلمت فستان الزفاف شعرت وكأنه كفن ".

ناهد السباعي

أما الفنانة ناهد السباعي هربت من زواجها يوم زفافها على الرغم ان تم عقد قرانها وتطرقت الفنانة، لسر تغيبها عن حفل زفافها من رجل الأعمال محمد عبد ربه، موضحةً أن هذا القرار كان مفاجئًا وتم في هدوء،: "لو العلاقة والحياة اللي هروحها مش هتضيف لي في حياتي مش هعمل كده".

وقالت السباعي، في لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي، ببرنامج "معكم"، المُذاع عبر فضائية "CBC"،: "كانت رسالة روحانية من ربنا ومن المرحوم أخويا أني مكملش الجوازة دي واتخذت القرار ده في هدوء وبدون ضغوط ووالدتي ساعدتني على قراري".

وتابعت الفنانة، أنها قررت التغيب عن حفل الزفاف بالرغم من إتمام عقد القران مسبقًا مع رجل الأعمال، مؤكدةً ان علاقة طيبة تربطهما أسريًا حتى الآن، متابعةً :"كان مكتوب كتابي ساعتها والموقف خلص وبعدها مفكرتش في الجواز أساسًا".

مي حلمي ومحمد رشاد

أما مي حلمي ومحمد رشاد لم يكونا من نوعية النجوم الذين يفرضون حالة من السرية على علاقتهما، بل كانت علاقتهما ظاهرة على السوشيال ميديا، وكانا طوال فترة الخطوبة يحرصان على نشر صورهما ومقاطع فيديو تجمعهما ويتحدثان على علاقتهما القوية في الصحف والبرامج التليفزيونية، وحتى قبل زفافهما الذي ألغي بدقائق حرصا على نشر مقاطع فيديو من التحضيرات والتجهيزات الخاصة بهما قبل "الفرح".

علاقة مي حلمي ومحمد رشاد لم تخل من الشائعات، حيث طاردتهما شائعة الانفصال أكثر من مرة ولكنهما كانا حريصين على نفيها باستمرار من خلال حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولكن انقلبت حياة محمد رشاد ومي حلمي رأسًا على عقب وأصبحا حديث برامج التوك شو والسوشيال ميديا بعد أن قاما بإلغاء حفل زفافهما قبل إقامته بساعتين، في البداية خرج مدير أعمال محمد رشاد ليؤكد أن حالة وفاة أدت إلى تأجيل حفل الزفاف، ولكن هذا التصريح لم يقتنع به أحد حتى بدأت مصادر مقربة من الثنائي وبعض الحضور يؤكدان حدوث شجار بين محمد رشاد ومي حلمي، وهناك من أكد أن مي تعاملت مع عائلة محمد رشاد بأسلوب غير لائق، وهناك رواية أخرى تزعم أن مي طالبت محمد رشاد بالتوقيع على إيصالات أمانة وأضافت أشياءً أخرى غير المتفق عليها في "القايمة"، ما أدى إلى إغضابه.

أما الرواية الثالثة، فتتعلق بقيام خالة محمد رشاد باقتحام غرفة مي في الفندق وحاولت استغلال مصفف شعرها لكي يقوم بتصفيف شعر بناتها وأقاربها، وهو ما رفضته مي ولكن محمد رشاد لم يتعامل مع غضبها وأكد لها أن الأمر لا يستحق منها أن تغضب.

الإعلامية سما أحمد

بينما كشفت الإعلامية سما أحمد، حقيقة ما تردد عن هروبها ليلة زفافها من مدينة الشيخ زايد.

وقالت سما خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" والمذاع عبر قناة "الحدث اليوم": "القصة بدأت بعد تعرض والدتي لوعكة صحية جعلها تحرص علي أن أتزوج حتي تطمأن عليا".

وأوضحت: "والدتي رشحت لي شخص للزواج وأصرت علي أن أتزوج مباشرة ولم تمهلني فترة للتعرف عليه من خلال الخطوبة".

وأكملت: "وافقت عشان خاطر والدتي ولاقيت نفسي بتزوج في عشرة أيام، ولبست الفستان وروحت وفجاة المآذون أتأخر، ولاقيت نفسي وقت كتابة القسيمة قولت للعريس أنه شخص محترم وجميل ولكن أنا مش هقدر أكمل وأخذت فستاني ومشيت".

وأتمت حديثها: "الدنيا اتقلبت وقالوا هربت بس أنا مهربتش ولا عملت دا عشان أركب التريند، مش هركب التريند على حساب نفسي".

فريال يوسف

بينما قال فريال يوسف فى لقاء تلفزيوني : كنت أجهز لحفل زفافي، ولكن العلاقة انتهت قبل الزواج بـ٣ شهور، و كان بسبب خيانته، خانني مع صديقة صديقه المقرب، و بعدها صديقه سامحها و تزوجها ثم طلقها، أما أنا، فلم أسامحه على الرغم من حبي له.

قصة حب سعيد أبو بكر وماجدة

وارتبط سعيد أبو بكر بقصة حب جمعته بالفنانة ماجدة الصباحي في بداية مشوارها الفني، وتمت خطبتهما بالفعل، إلا أنه وبعد أشهر قليلة من الخطوبة انفصلا دون أن يعلن أحدهما سبب الانفصال، ورغم دخول الفنانة ماجدة الصباحي في العديد من قصص الحب والزواج بعد ذلك، إلا أن سعيد أبو بكر قرر الإضراب عن الارتباط والزواج.