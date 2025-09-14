كريمان حرك توثق ثلاثين عامًا من الموسيقى العربية التقليدية في الأوبرا

في إطار نشاطها الثقافي والفكري، تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، في السابعة مساء الخميس 18 سبتمبر على المسرح الصغير بالأوبرا، ندوة ثقافية وحفل توقيع للجزء الخامس من سلسلة كتب «الفن الجميل» للكاتبة والناقدة الفنية كريمان حرك، والصادر بعنوان «الموسيقى العربية التقليدية في ثلاثين عامًا».

ويدير الندوة الإعلامي أيمن عدلي، بمشاركة نخبة من المتخصصين، بينهم الكاتب الصحفي والسيناريست سمير الجمل، و الدكتورة شيرين عبد اللطيف، عميد كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، والدكتورة إيناس جلال الدين، الناقدة ومدير عام التخطيط الموسيقى والغناء بالإذاعة المصرية.

ويتخلل الأمسية فقرات موسيقية يشارك فيها كل من عازفة القانون الدكتورة مايسة عبد الغني، وعازف البيانو والمؤلف الموسيقي عمرو سليم، وعازفة الفيولا الدكتورة رشا يحيى، والمطرب وعازف العود سيد منصور، وعازف الإيقاع الدكتور هاني زين العابدين.

وأهدت كريمان حرك كتابها إلى روح الراحل الدكتور زين نصار تقديرًا لإسهاماته في مجال الموسيقى.

ويستعرض الكتاب نشاط فرق الموسيقى العربية بالأوبرا على مدى ثلاثة عقود، إلى جانب متابعة نقدية لدورات مهرجان الموسيقى العربية، وإضاءة على الفرق المستقلة ونجوم الغناء والموسيقى في مصر والعالم العربي.

وقد حرصت المؤلفة على ترتيب المقالات زمنيًا، مع إضافة هوامش تفسيرية لتسهيل مهمة الباحثين والمهتمين، إلى جانب فهرس إعلام وملحق صور يوثق أبرز المقالات المنشورة.

جدير بالذكر أن كريمان حرك تعد من أبرز نقاد الموسيقى في العالم العربي، إذ أسست لنمط نقدي علمي رصين في الصحافة اليومية، وكرمتها محافل عديدة منها مهرجان الرقص الحديث (2010) ومهرجان الموسيقى العربية (2013) ومهرجان القلعة (2018). كما أعادت الأوبرا تكريمها عام 2016 مع صدور الجزء الأول من السلسلة.

وقد صدر من «الفن الجميل» أربعة أجزاء سابقة تناولت الأوبرا، الباليه، والموسيقى العالمية والمحلية، ليكتمل المشروع بإصدار الجزء الخامس عام 2025 الذي يسلط الضوء على مسيرة الموسيقى العربية التقليدية.