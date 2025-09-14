أسعار تذاكر حفل مروان خوري ومحمد شاكر وآدم في جدة

طرحت الشركة المنظمة لحفل المطربين مروان خوري، محمد فضل شاكر، آدم -المرتقب في جدة يوم 18 سبتمبر- تذاكر الحفل للحجز الإلكتروني.

وجاءت أسعار تذاكر حفل مروان خوري، محمد فضل شاكر، آدم، في جدة بين الفئات السعرية التالية: (325 ريال سعودي، 375 ريال سعودي، 425 ريال سعودي، 495 ريال سعودي، 625 ريال سعودي، 695 ريال سعودي، 1200 ريال سعودي، 1250 ريال سعودي، 1350 ريال سعودي، 2000 ريال سعودي).

أعمال مروان خوري

قال الفنان مروان خوري إنه ينتظر الكثير من الأعمال الغنائية التى تطرح على مدار العام.

وأضاف مروان خوري فى تصريحات ل"عرب وود"، أنه انتهى من تلحين وتأليف كلمات ٣ أغاني جديدة الفنانة إليسا ، بعد أغنية “كله وهم” ، ومن المنتظر أن يطرحوا خلال الفترة القادمة.

محمد فضل شاكر

من جهة أخرى، كشف المطرب اللبناني محمد فضل شاكر، عن تفاصيل خاصة بوالده الفنان فضل شاكر والده مؤكدًا أنه تعرض للظلم.

وقال نجل فضل شاكر، في مؤتمر مهرجان موازين: حب الوالد للمغرب كبير ومعروف قد إيه المغاربة بيحبوا فضل، وبداية مشواري الفني عن غير قصد بدأ من مهرجان موازين بالمغرب من 13 سنة، واليوم أنا موجود الفرحة شوية ناقصة بغياب الوالد، وإن شاء الله تكمل السنة اللي جاية ويكون معانا هنا في مهرجان موازين وقد إيه فضل اشتاق يغني للشعب المغربي أكتر ما الشعب مشتاق يسمع.