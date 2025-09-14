التنمية الثقافية يحتفي بفنان الشعب سيد درويش في اليوم المصري للموسيقى

بمناسبة اليوم المصري للموسيقى، يُنظم قطاع صندوق التنمية الثقافية، من خلال مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، أمسية موسيقية–ثقافية متميزة تحت عنوان "فنان الشعب"، في السابعة مساء الاثنين 15 سبتمبر، بمقر المركز بشارع فؤاد، بجوار قسم العطارين.

تأتي الأمسية في إطار احتفاء وزارة الثقافة بإرث الموسيقى المصرية وروّادها، حيث يتناول الحدث المسيرة الفنية والإنسانية لسيد درويش، أحد أبرز رموز النهضة الموسيقية في مطلع القرن العشرين، من خلال عرض تفاعلي يقدّمه المعماري حمدي السطوحي، رئيس صندوق التنمية الثقافية، يستعرض فيه إسهامات درويش في تطوير الموسيقى العربية، ودوره كمعبّر عن نبض الشعب وتطلعاته الوطنية والاجتماعية.

ويُبرز العرض كيف أن إبداع سيد درويش ما يزال حيًا وملهمًا، بما يحمله من قدرة فريدة على وصل الماضي بالحاضر، ويعكس عمق تأثيره في تشكيل الهوية الثقافية المصرية.

وتتضمن الأمسية عزفًا حيًا لمجموعة بيت العود العربي تحت إشراف الفنان الكبير نصير شمة، حيث تُقدَّم مختارات من أعمال سيد درويش الخالدة، يؤديها الفنانون: محمد يحيى، سلمى مختار، ماريو سعيد، مروان الصواف، وعبدالرحمن قرقاره، في توليفة موسيقية تُضفي على الأمسية طابعًا حيًا يجمع بين الإبداع والحوار والمعرفة.

تعكس هذه الفعالية الدور المحوري الذي يلعبه صندوق التنمية الثقافية في إثراء المشهد الثقافي، من خلال تفعيل دور مراكز الإبداع كمنصات للتلاقي بين الأجيال، وجسور تربط التراث بالحاضر.

ويؤكد الصندوق عبر برامجه التزامه بدعم الفنون وترسيخ الهوية الثقافية الوطنية، وصون الذاكرة الفنية من خلال رؤى معاصرة، تُسهم في تعزيز مكانة الثقافة كقاطرة للتنمية المجتمعية والإنسانية.