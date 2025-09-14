بعد أزمتها الصحية.. ظهور نادر لأنغام مع نجلها وأكرم حسني وهشام ماجد

شاركت راندا رياض، مديرة أعمال الفنانة أنغام، جمهورها بصورة جديدة عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وظهرت في الصورة الفنانة أنغام بصحبة نجلها، إلى جانب كل من الفنان أكرم حسني، والفنان مصطفى غريب، والفنان هشام ماجد، في أجواء ودّية.

كشفت الشركة المنظمة لحفل الفنانة أنغام، المرتقب يوم 12 ديسمبر في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، عن طرح تذاكر الحفل للحجز الإلكتروني للجمهور.

وجاءت أسعار تذاكر حفل أنغام، في دبي، بين الفئات السعرية التالية: (550 درهم إماراتي، 850 درهم إماراتي، 1150 درهم إماراتي، 1550 درهم إماراتي، 3500 درهم إماراتي).

