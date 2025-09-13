أرسنال في مهمة استعادة نغمة الانتصارات أمام نوتنجهام فورست .. اليوم

يستعد فريق أرسنال لاستضافة نوتنجهام فورست، اليوم السبت، على ملعب "الإمارات" في مواجهة مرتقبة ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، الموافق 13 سبتمبر، وذلك عقب انتهاء فترة التوقف الدولي التي شهدت مواجهات قوية في تصفيات كأس العالم بمختلف القارات.

يدخل أرسنال اللقاء برغبة واضحة في تعزيز بدايته المميزة هذا الموسم، ومواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية، في اختبار جديد لقدراته على المنافسة محليًا وأوروبيًا منذ الأسابيع الأولى للمسابقة.

وافتتح الفريق مشواره بفوز ثمين خارج ملعبه على مانشستر يونايتد بهدف دون رد، قبل أن يكتسح ليدز يونايتد بخماسية نظيفة، ثم تلقى خسارة ضيقة أمام ليفربول بهدف قاتل حمل توقيع دومينيك سوبوسلاي.

ويعوّل المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا على الانسجام الكبير بين عناصر الخبرة والشباب داخل التشكيلة، إضافة إلى سياسة المداورة التي ينتهجها للحفاظ على الجاهزية البدنية للفريق خلال الموسم الطويل، سعيًا لمواصلة التواجد في دائرة المنافسة على الألقاب.

ويحتل أرسنال المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط، بينما يدخل نوتنجهام فورست المباراة وفي رصيده 4 نقاط تضعه في المركز العاشر.