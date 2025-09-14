بمشاركة نادية مصطفى ومي فاروق .. تشييع جنازة أرملة الموسيقار سيد مكاوي | صور

شُيّعت ظهر اليوم الأحد 14 سبتمبر، جنازة أرملة الموسيقار الراحل سيد مكاوي، من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

وحرص على حضور الجنازة، كل من: (نادية مصطفى، والمطربة مي فاروق، محمد العمروسي، جمال العدل)، وآخرون.

كما حضرت الإعلامية إسعاد يونس والفنانة فيدرا والفنانة ريهام عبدالغفور، حتى الآن، ويستمر المشيعون في التوافد على المسجد.

جنازة أرملة سيد مكاوي

وكانت قد نعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل ببالغ الحزن والأسى، الفنانة التشكيلية زينات خليل، أرملة الموسيقار الراحل سيد مكاوى أحد رموز الموسيقى المصرية والعربية، والتي رحلت عن عالمنا منذ قليل .

وقالت النقابة في بيانها لقد كانت السيدة الراحلة سندًا ورفيقة درب لأحد عمالقة فننا العظيم، وكان لها دور كبير فى حفظ إرثه ودعم مسيرته بكل حب ووفاء.

وتتقدم النقابة وأعضاء مجلس الإدارة بخالص العزاء إلى أسرة الموسيقار سيد مكاوي الكريمة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وأعلنت أميرة ابنة الفنان الراحل سيد مكاوى وفاة والدتها الفنانة التشكيلية زينات خليل، وذلك من خلال حسابها بموقع "فيس بوك".

حيث كتبت قائلة: "الحمد لله الذي لا يحمد سواه راحت أمي عند ربنا سبحانه وتعالى إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ توفيت إلى رحمة الله تعالى: السيدة زينات خليل علي".

وأضافت صلاة الجنازة يوم الأحد الموافق 14 سبتمبر عقب صلاة الظهر بمسجد الشرطة بالسادس من أكتوبر والدفن بمقابر العائلة بمقابر طريق الفيوم بالسادس من أكتوبر، إنا لله وإنا إليه راجعون.